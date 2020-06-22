В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имени

В преддверии Дня медицинского работника в Донецке открылся Народный Дом-Музей имени выдающегося хирурга-онколога, академика Григория Бондаря. Его создали за счет личных средств более, чем двести человек - бывших пациентов Григория Васильевича, его земляки, друзья, ученики, коллеги, а инициатором этой большой работы и ее руководителем стала известная донецкая поэтесса Галина Боженко, которой пятнадцать лет назад Григорий Бондарь подарил вторую жизнь.

В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имениФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Первыми посетителями Музея стали ученики, друзья и бывшие пациенты академика, а так же известные артисты, музыканты и благотворители этого проекта.

В первом зале Музея выставлены экспонаты из детства и юности Григория Васильевича. Уже дети его бывших одноклассников, земляков из села “Искра” Великоновоселковского района, находящегося под контролем Украины, передали целую коллекцию экспонатов, которую специально для Музея старательно собирали всем селом четыре месяца и доставили через блокпосты в целости и сохранности.

ЭКСПОНАТЫ ЕДВА НЕ ПРОПУСТИЛИ ЧЕРЕЗ УКРАИНСКИЙ БЛОКПОСТ

- Вот столик, похожий на большую табуретку, за которым будущий академик учил школьные уроки до четвертого класса вместе с одноклассниками, - рассказывает Галина Боженко. - А это - керосиновая лампа с алюминиевым отражателем,при свете которой и получал знания будущий известный хирург-онколог, а сам Григорий Васильевич называл эту лампу «каганцом», рядом с нею стоит чернильница с уже высохшими от времени чернилами образца предвоенных лет прошлого столетия.

В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имениФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Посетители внимательно рассматривают экспонаты, восхищаясь их крестьянской простотой, акцентируя внимание на том, насколько простыми и скромными были условия, в которых жил, учился и рос будущий академик.

- Челнок, толкушка, ступочка, корыто для стирки - эти предметы красноречиво говорят о принадлежности Григория Васильевича к семье, в которой его дед был краснодеревщиком, делал бочки для засолки овощей и пользовался авторитетом мастера своего дела на селе, а фамилия как раз и была созвучна профессии деда - Бондарь. Здесь же, на столике, стоят и утюги, чугунные, тяжелые, одним из которых и пользовались в семье академика… А уж с каким удовольствием вспоминал сам Григорий Васильевич как он любил пить молоко из глиняного глечика… и образцы таких глечиков тоже представлены в музейной коллекции.

На видном месте пчелиный улей.

В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имениФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Этот улей Григорию Васильевичу подарили на 75-летие его земляки, жители соседнего села Гавриловка. Мед из этого улья всегда был на столе в его гостиной и радовал Григория Васильевича ароматом родных донецких степей. Он любил угостить им своих друзей и говорил, что мед - это продукт великой жизненной силы, - рассказывает посетителям Галина Николаевна.

Ценные исторические экспонаты из села Искра в Донецк привез троюродный племянник Григория Бондаря - Юрий (его фамилию не называем). Он рассказывает о том, что с этими экспонатами его едва не задержали на украинском блокпосту.

- Майор на границе приказал солдатам выложить из машины все предметы, а из улья достать глечики,которые там стояли и он рассматривал эти глечики, утюги так, будто они были вылиты из чистого золота, - вспоминает Юра. – Мою судьбу и судьбу этих музейных экспонатов решила всего-навсего записка от земляков-дарителей, которая лежала на дне улика. «Подарок Григорию Васильевичу Бондарю в день 75-летия от земляков из Гавриловки и Искры». Прочитав текст записки, майор произнес заветное слово:

- Проезжайте!

И еще через два часа экспонаты прибыли по назначению.

В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имениФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Односельчане привезли в Народный Дом-Музей и баян, который Григорий Васильевич любил слушать, а иногда и песни петь в сопровождении этого баяна, когда приезжал в родное село на денек-другой отдохнуть.

- Григорий Бондарь хорошо пел, обладал редким голосом - басом-профундо, у него было много любимых песен, но «Малиновый звон» ему всегда согревал душу. Когда Григорий Васильевич пел эти слова: «Малиновый звон на заре, скажи моей милой земле, что я в нее с детства влюблен, как в этот малиновый звон…» казалось, что он сам этой песней признается в любви земле, на которой родился и вырос. И действительно, Бондарь был бесконечно влюблен в родные донецкие степи, в речку Волчью, что протекала прямо за огородом отчего дома, в людей, что жили и живут в Донбассе. И даже предложение шейха Арабских Эмиратов стать Министром здравоохранения этой страны, жить на полном гособеспечении, ни в чем и никогда не нуждаясь, Григорий Бондарь - отклонил, извинившись и мотивируя свой отказ одним риторическим вопросом: «А кто же моих шахтеров лечить будет?!» Из Эмиратов он вернулся домой, в Донецк, в родной онкологический центр и продолжил там работать до последнего дня своей жизни, - рассказывает Галина Николаевна.

В МУЗЕЕ ОВАЛЬНЫЙ СТОЛ ИЗ ГОСТИНОЙ БОНДАРЯ

В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имениФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В следующем зале находятся написанные Григорием Бондарем книги о лечении онкозаболеваний, они являются бесценными помощниками врачей-онкологов, а книга «Победим рак вместе» является доступной к пониманию широкого круга читателей. Здесь же экспонируются образцы хирургических инструментов, медицинская одежда Григория Васильевича. А еще - множество восторженных обращений, написанных бывшими пациентами академика в благодарность за спасенные жизни.

Среди экспонатов есть и несколько номеров газеты «Комсомольская правда» со статьями о Григории Васильевиче. В музее также есть публикации в журналах, книгах, есть фотографии, видео- и аудио записи, картины, все, что связано с именем великого Хирурга-онколога из Донбасса.

Галина Боженко пригласила посетителей в музейную гостиную «По Бондарю». В просторном помещении стоит привезенный из онкоцентра большой овальный стол, за которым Григорий Васильевич провел тысячи встреч и с коллегами, и с иностранными гостями, и с друзьями-соотечественниками. За этим столом звучали его рассказы о профессиональной деятельности, о впечатлениях от командировок, о достижениях и планах, за этим столом он и сам пел и любил слушать как поют другие, как звучат стихи или как поет скрипка.

- Григорий Васильевич был добрым и гостеприимным человеком, - вспоминает Галина Боженко. - Своих гостей непременно угощал душистым чаем с медом и травами, липой, шиповником, а если гость не знал с чего начать свой рассказ, Григорий Васильевич сосредоточенно смотрел на больного и всегда говорил одну и ту же фразу:

- Начинай с правды!

Он уважал любого, кто приходил к нему за помощью. И обязательно делал для человека все, что было в его силах и возможностях.

НА БАЗЕ МУЗЕЯ РАБОТАЕТ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имениФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Открытие Народного Дома-Музея имени выдающегося онколога началось выступлением струнного квартета, исполнившего красивое произведение русского композитора Александра Бородина. На стену проецировались фотографии о жизни академика, о создании Народного Дома- Музея его имени. На одной из них Григорий Васильевич встречается с делегацией из Швеции,это был 1998 год,когда в Брюсселе Европарламент вручил академику и его ученику, а теперь- профессору Александру Бороте Почетные дипломы за разработку и внедрение методов лечения рака мочевого пузыря и рака желудка. Таким образом, Григорий Бондарь и Александр Борота были признаны лучшими онкологами Европы. С тех пор уникальные операции по методикам Бондаря вошли в ежедневную практику теперь уже Республиканского онкологического центра, который носит его имя.

На открытии Музея присутствовала женщина, которая, подойдя к фотографии Григория Васильевича, поклонилась портрету и заплакала. Оказалось, что это Евгения Викторовна, которая 40 лет проработала рядом с Григорием Васильевичем, была его бдительной помощницей и каждое утро делала для него чай, готовила и подавала свежий сок, заваривала шиповник, поддерживая его здоровье и особенно в дни операций, которые были практически без перерыва в рабочем графике академика.

В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имениФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Желанным гостем на этой встрече стал Герой ДНР, генеральный директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака известный врач-комбустиолог Эмиль Фисталь. Посетители радушно встречали его и благодарили за участие, за поддержку в создании Народного Дома-Музея.

Он рассказывает, что во вверенном ему медицинском центре есть отделение детской онкогематологии, к проблемам которого в частности, обязательно нужно привлекать внимание, как и ко всей онкологии в целом. Зал аплодировал, а Эмиль Яковлевич дополнил: «Мы еще и филиал Музея академика Григория Бондаря откроем у нас», а в ответ зрители уже аплодировали стоя.

В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имениФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Главный онколог Енакиево Валерий Солоп одним из первых откликнулся на инициативу о создании музея, он на встрече говорил о том, что 30 лет сотрудничества с Григорием Васильевичем стали для него огромной профессиональной школой и хирург-онколог из Донецка Артур Чистяков, так же проработавший с Бондарем 30 лет, подтвердил слова своего коллеги и подчеркнул, что созданное академиком Бондарем наследие - это достояние народа на века, это вся его жизнь, прожитая для людей и оставленная людям...

- Я пришел в практическую онкологию и Григорий Васильевич стал для меня путеводной звездой, - сказал Валерий Иванович.

Артур Альбертович отметил, что их учитель, шеф, как называли в коллективе Бондаря, всегда заряжал сотрудников своими идеями, за ним всегда шли, ему люди бесконечно верили, на него равнялись и по сегодняшний день равняются, сохраняя память в своем сердце.

Перед собравшимися выступили бывшие пациентки Бондаря - Любовь Михайловна и Полина. Они вспоминали, как Григорий Васильевич участвовал в телемарафоне, целью которого было собрать деньги на лечение онкобольных детей, во время этой передачи в течении почти 7 часов Григорий Васильевич отвечал на вопросы телезрителей и сам рассказывал истории больных лейкозом детей, а телезрители имели возможность перечислять деньги на их лечение. Бывшие пациенты Бондаря помнят до сих пор то, что он практически жил на работе, был в любую минуту, днем и ночью, готов прийти на помощь.

В Донецке бывшие пациенты выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря открыли музей его имениФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В создании Народного Дома-Музея имени Григория Бондаря участвовал депутат Государственной Думы России Казбек Тайсаев, руководители и депутаты Кущёвского и Новокубанского районов Краснодарского края, а так же многие бывшие друзья и пациенты академика, живущие в ближнем и дальнем зарубежье. В музее предусмотрены направления работы, которые помогут любому обратившемуся жителю Республики получить благотворительную, психологическую, гуманитарную, консультативную медицинскую и юридическую помощь, а так же здесь смогут пройти навыки социализации инвалиды.

Адрес Народного Дома-Музея имени Григория Бондаря: Донецк, улица Куйбышева, дом № 260а.

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