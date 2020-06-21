2020-06-21T11:01:45+03:00
Общество

«Медики Республики – это особенные люди»: Денис Пушилин поздравил медработников ДНР с профессиональным праздником

Руководитель государства отметил, что имена наших выдающихся врачей известны далеко за пределами Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Денис Пушилин поздравил медработников ДНР с профессиональным праздникомДенис Пушилин поздравил медработников ДНР с профессиональным праздникомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил медицинских работников ДНР с профессиональным праздником. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Имена наших выдающихся врачей известны далеко за пределами Республики. Их знания и умения спасают тысячи жизней, помогая развивать медицинскую науку, - говорит Денис Владимирович. - Медики Республики – это особенные люди. С 2014 года они лечат раны, которые наносит война. Основы военной медицины стали частью реальности, которую сегодня постигают и студенты – будущие профессионалы.

Пушилин отметил, что в борьбу с коронавирусной инфекцией вступили медики, которые объединились и принимают все меры, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

- Ваша ежедневная нелегкая работа всегда стоит на охране здоровья и жизни людей. Вы приходите на помощь, не жалея времени и собственных сил. Спасибо за ваш трудовой подвиг! – обращается Глава ДНР. - Искренние слова признательности выражаю ветеранам медицины. Ваш опыт и знания бесценны, а ученики, которым вы дали путевку в жизнь, достойно продолжают ваше дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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