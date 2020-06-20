Девушка из Горловки поборется за звание первой красавицы России в интернете
20-летняя Элина Губушкина из Горловки и 14-летняя Вероника Трофимова из Донецка посоревнуются за звание «Мисс Россия интернет» на Всероссийском онлайн конкурсе красоты. Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».
Победительницей в старшей возрастной категории «Miss» стала студентка ДонНУ 20-летняя Элина Губушкина из Горловки. Фото: инстаграм «Молодая Республика»
— Общественная организация «Молодая Республика» 15 мая объявила о старте интернет-конкурса «Краса Донбасса онлайн». Конкурсантки присылали свои портретные фотографии. Было подано более 200 заявок, — говорится в сообщении. — Организаторы конкурса по итогам подсчитанных голосов с учетом мнения каждого из членов жюри объявили имена победительниц, которые представят Донецкую Народную Республику на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия интернет».
В младшей категории «Young Miss» победила 14-летняя Вероника Трофимова из Донецка. Фото: инстаграм «Молодая Республика»
Напомним, что попасть на Всероссийский конкурс можно было только победив на региональном «Краса Донбасса онлайн».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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