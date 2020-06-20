Девушка из Горловки поборется за звание первой красавицы России в интернете

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:08:30+03:00

Отборочный этап конкурса «Мисс Россия интернет» пройдет с 1 по 15 июля. Фото: инстаграм "Молодой Республики"

Она будет представлять Республику на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия интернет» [Фото]

Изменить размер текста: A A

20-летняя Элина Губушкина из Горловки и 14-летняя Вероника Трофимова из Донецка посоревнуются за звание «Мисс Россия интернет» на Всероссийском онлайн конкурсе красоты. Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Победительницей в старшей возрастной категории «Miss» стала студентка ДонНУ 20-летняя Элина Губушкина из Горловки. Фото: инстаграм «Молодая Республика»

— Общественная организация «Молодая Республика» 15 мая объявила о старте интернет-конкурса «Краса Донбасса онлайн». Конкурсантки присылали свои портретные фотографии. Было подано более 200 заявок, — говорится в сообщении. — Организаторы конкурса по итогам подсчитанных голосов с учетом мнения каждого из членов жюри объявили имена победительниц, которые представят Донецкую Народную Республику на Всероссийском конкурсе «Мисс Россия интернет».

В младшей категории «Young Miss» победила 14-летняя Вероника Трофимова из Донецка. Фото: инстаграм «Молодая Республика»

Напомним, что попасть на Всероссийский конкурс можно было только победив на региональном «Краса Донбасса онлайн».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На время выпускных вечеров в ДНР приостановили ряд ограничений режима повышенной готовности

Сняли запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения режима работы кафе и ресторанов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU