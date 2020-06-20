На время выпускных вечеров в ДНР приостановили ряд ограничений режима повышенной готовности
Глава ДНР Денис Пушилин приостановил действие некоторых ограничительных мер режима повышенной готовности на время проведения выпускных вечеров. Соответствующее распоряжении было опубликовано на официальном сайте главы государства.
— Приостановить действие ограничительных мер, установленных подпунктами 9.1 и 9.2 пункта 9 указа Главы ДНР от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима повышенной готовности» в части запрета проведения массовых мероприятий и ограничения режима работы предприятий общественного питания, на территории Донецкой Народной Республики с 05.00 часов по 23.00 часа 19 июня 2020 года, — говорится в тексте документа.
Напомним, что из-за угрозы распространения COVID-19 этот год выдался для выпускников непростым. Были введены ограничительные меры, осуществлен временный переход на дистанционное обучение и отсутствие Последнего звонка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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