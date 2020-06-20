2020-06-20T12:30:10+03:00
Общество

На время выпускных вечеров в ДНР приостановили ряд ограничений режима повышенной готовности

Сняли запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения режима работы кафе и ресторанов
Екатерина Сорока
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Ранее Глава ДНР поздравил выпускников школ 2020 года с получением аттестатовРанее Глава ДНР поздравил выпускников школ 2020 года с получением аттестатовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава ДНР Денис Пушилин приостановил действие некоторых ограничительных мер режима повышенной готовности на время проведения выпускных вечеров. Соответствующее распоряжении было опубликовано на официальном сайте главы государства.

— Приостановить действие ограничительных мер, установленных подпунктами 9.1 и 9.2 пункта 9 указа Главы ДНР от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима повышенной готовности» в части запрета проведения массовых мероприятий и ограничения режима работы предприятий общественного питания, на территории Донецкой Народной Республики с 05.00 часов по 23.00 часа 19 июня 2020 года, — говорится в тексте документа.

Напомним, что из-за угрозы распространения COVID-19 этот год выдался для выпускников непростым. Были введены ограничительные меры, осуществлен временный переход на дистанционное обучение и отсутствие Последнего звонка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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