Коронавирус в ДНР: За все время выявлено 994 случаев инфекции COVID-19
Медики выявили коронавирус в ДНР еще у 35 жителей. Все новые случаи зарегистрированы у лиц, которые ранее контактировали с заболевшими, среди них – пять медиков и один ребенок. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики.
— В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении. — По результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением выписано 17 человек. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчины в возрасте 62 и 63 лет.
Всего по состоянию на утро 20 июня зарегистрировано 994 случаев инфекции COVID-19: на лечении находится 657 пациентов, выписаны – 278 человек, летальных случаев – 59.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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