2020-06-19T20:40:52+03:00
Политика

ДНР призвала Украину определиться с открытием КПВВ на линии разграничения

В понедельник, 22 июня, на одном из КПВВ ДНР намерена организовать ежедневный пропуск всех желающих выехать на территорию Украины граждан
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
Поделиться:
В ДНР будут готовы пойти на односторонние действия. Фото: Госпогранслужба УкраиныВ ДНР будут готовы пойти на односторонние действия. Фото: Госпогранслужба Украины
Изменить размер текста:

Республика призвала власти Украины до 22 июня определить свою позицию относительно организации пропуска людей через контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии разграничения с ДНР.

- Позиция Республик очень проста и прозрачна – мы готовы хоть завтра открыть границы на выпуск людей на территорию Украины, - заявила министр иностранных дел Наталья Никонорова. - Но этот вопрос должен быть обсужден с представителями Киева хотя бы для того, чтобы иметь точное понимание, на каком именно КПВВ будет осуществляться пропуск, в какие дни, согласно какому графику и так далее. Киев же систематически игнорирует такое обсуждение с нами, а вместо этого занимается провокационными, ни с кем не согласованными односторонними действиями. Тем не менее, вопрос пропуска граждан с каждым днем становится все острее.

Никонорова добавила, что если до 22 июня такая позиция предоставлена не будет, то , исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, в ДНР будут готовы пойти на односторонние действия.

- В понедельник, 22 июня, на одном из КПВВ мы намерены организовать ежедневный пропуск всех желающих выехать на территорию Украины граждан, - добавила министр. - С четверга, 25 июня, планируется пропуск желающих въехать обратно на территорию Республик, с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в том числе с определением гуманитарных коридоров и категорий.

Тем временем на КПВВ Украины и ЛНР продолжает твориться хаос. Украинская сторона отправляет всех прибывающих с территории ЛНР лиц на двухнедельную обсервацию.

- Это какое-то издевательство. Все люди возвращаются, так и не сумев пройти украинский блокпост, - сказала пенсионерка Татьяна. - Украина еще 10 дней назад заявила, что открыла свой блокпост на Станице, а ЛНР якобы не хочет. Сегодня ЛНР меня спокойно пропустила, а на Украине мне сказали: либо на две недели мы тебя закрываем, либо иди назад.

Жители Республики уверены, что украинская сторона их обманула, так как об обязательном двухнедельном карантине украинские СМИ практически нигде не упоминали.

Читайте также

Кому в ДНР восстановят жильё, перекроют крышу и отремонтируют лифт

Депутат Народного Совета ДНР представила карту восстановления разрушенных объектов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Зеленского прекратить стрельбу
На следующей неделе пройдут переговоры Контактной группы по вопросам Донбасса
Энергетики ДНР вернули в Александровку электроэнергию
Кому в ДНР восстановят жильё, перекроют крышу и отремонтируют лифт
Результаты перемирия: В ЛНР один человек погиб, два - получили ранения
Откроют ли с 22 июня свои КПВВ Украина и ДНР?
Кому в ДНР разрешили выезд в РФ
Глава Республики поздравил выпускников с получением аттестатов
«Это какое-то издевательство над людьми»: Жителей ЛНР при пересечении границы с Украиной заставляют проходить двухнедельный карантин
Коронавирус в ДНР: Выявлено 33 новых случая заражения
Военные ДНР подавили огневую точку противника, с которой велся обстрел Горловки
В результате обстрела со стороны Украины ранен мирный житель Горловки
Погода в Луганске на день: 19 июня в ЛНР пройдут кратковременные дожди
Погода в Донецке на день: 19 июня в ДНР облачно и +29
В Мариуполе женщина высунула из окна многоэтажки чужого младенца, чтобы его успокоить
Вблизи Иловайска нашли плантацию конопли площадью в три гектара
В восьми вузах Донецка появился бесплатный Wi-Fi
В Донбассе продали на аукционе собаку, которую конфисковали у хозяев за укусы прохожих
Жители ЛНР теперь могут выезжать на Украину через КПВВ «Станица Луганская»
В ЛНР снова разрешили льготникам бесплатно ездить в общественном транспорте
В Северодонецке сержант Нацполиции Украины выбросил жену с балкона четвертого этажа
В Едином регистрационном центре ДНР с 22 июня возобновят прием документов по недвижимости
В ЛНР разрешили жителям выезжать за паспортами РФ
Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020: Защитники ДНР отрабатывали прохождение парадными коробками
Украинский снайпер обстрелял бригаду рабочих в районе пункта пропуска под Горловкой
Коронавирус в ДНР: В Республике еще семь жителей умерли от COVID-19
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у шести жителей
Защитники ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Коминтерново
В Северском Донце утонул мужчина