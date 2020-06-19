ДНР призвала Украину определиться с открытием КПВВ на линии разграничения

Республика призвала власти Украины до 22 июня определить свою позицию относительно организации пропуска людей через контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии разграничения с ДНР.

- Позиция Республик очень проста и прозрачна – мы готовы хоть завтра открыть границы на выпуск людей на территорию Украины, - заявила министр иностранных дел Наталья Никонорова. - Но этот вопрос должен быть обсужден с представителями Киева хотя бы для того, чтобы иметь точное понимание, на каком именно КПВВ будет осуществляться пропуск, в какие дни, согласно какому графику и так далее. Киев же систематически игнорирует такое обсуждение с нами, а вместо этого занимается провокационными, ни с кем не согласованными односторонними действиями. Тем не менее, вопрос пропуска граждан с каждым днем становится все острее.

Никонорова добавила, что если до 22 июня такая позиция предоставлена не будет, то , исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, в ДНР будут готовы пойти на односторонние действия.

- В понедельник, 22 июня, на одном из КПВВ мы намерены организовать ежедневный пропуск всех желающих выехать на территорию Украины граждан, - добавила министр. - С четверга, 25 июня, планируется пропуск желающих въехать обратно на территорию Республик, с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в том числе с определением гуманитарных коридоров и категорий.

Тем временем на КПВВ Украины и ЛНР продолжает твориться хаос. Украинская сторона отправляет всех прибывающих с территории ЛНР лиц на двухнедельную обсервацию.

- Это какое-то издевательство. Все люди возвращаются, так и не сумев пройти украинский блокпост, - сказала пенсионерка Татьяна. - Украина еще 10 дней назад заявила, что открыла свой блокпост на Станице, а ЛНР якобы не хочет. Сегодня ЛНР меня спокойно пропустила, а на Украине мне сказали: либо на две недели мы тебя закрываем, либо иди назад.

Жители Республики уверены, что украинская сторона их обманула, так как об обязательном двухнедельном карантине украинские СМИ практически нигде не упоминали.

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