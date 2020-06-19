«Это какое-то издевательство над людьми»: Жителей Республик при пересечении границы с Украиной заставляют проходить двухнедельный карантин

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:18:58+03:00

При этом нигде в украинских СМИ не упоминается об обязательной обсервации при пересечении КПВВ

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Украинская сторона отправляет всех прибывающих с территории ЛНР лиц на двухнедельную обсервацию. Об этом в ЛИЦ рассказали жители Республики, пытавшиеся сегодня пересечь украинский пункт пропуска на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

- Это какое-то издевательство. Все люди возвращаются, так и не сумев пройти украинский блокпост, - сказала пенсионерка Татьяна. - Украина еще 10 дней назад заявила, что открыла свой блокпост на Станице, а ЛНР якобы не хочет. Сегодня ЛНР меня спокойно пропустила, а на Украине мне сказали: либо на две недели мы тебя закрываем, либо иди назад.

Еще одна женщина, не ставшая называть свое имя из-за опасений репрессий со стороны киевских силовиков, подтвердила, что «на один день нельзя выехать на Украину, нужно там полмесяца просидеть, а потом еще не факт, что выпустят».

Жители Республики уверены, что украинская сторона их обманула, так как об обязательном двухнедельном карантине украинские СМИ практически нигде не упоминали.

- Нас просто кинули. Украина нам говорила, что пропустит, а теперь, оказывается, что есть нюанс: пропустит - да не выпустит, - сказал луганчанин Кирилл.

Киевские силовики рассказывают жителям Республики о том, что их якобы неправильно поняли и 10 июня никто пропускной пункт у Станицы "по-настоящему не открывали".

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник внес изменения в указ "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская", касающийся порядка въезда в Республику лиц с подконтрольной Киеву территории, и снял ограничения на выезд на украинскую территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU