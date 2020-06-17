Под Луганском прошел митинг-реквием памяти российских журналистов, погибших во время минометного обстрела со стороны Украины в 2014 году

Сегодня, 17 июня, в посёлке Металлист Славяносербского района ЛНР почтили память журналистов Всероссийской государственной телерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Митинг-реквием состоялся по инициативе общественного движения «Мир Луганщине».

Под Луганском прошел митинг-реквием памяти российских журналистов. Фото: ОД «Мир Луганщине»

17 июня 2014 года журналисты телеканала «Россия-1» Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под миномётный обстрел со стороны Украины в посёлке Металлист. Журналисты готовили материал об ополченцах, помогающих мирным жителям покинуть зону военных действий. 26-летний Антон Волошин погиб на месте, Игорь Корнелюк скончался в больнице, ему было 37 лет.

- Спасибо всем, кто сегодня пришёл почтить память Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Мы не ожидали, что с годами всё больше людей будут приходить сюда. Главное, что нам не стыдно за своих коллег, мы гордимся ими. Они были среди людей, не прятались. Я горжусь, что ребята, с которыми я ходил по одним коридорам погибли именно среди обычных людей. Помню, когда мы прощались с ребятами, было очень много людей. Это подтверждает, что Игорь Корнелюк и Антон Волошин – настоящие герои, которыми можно и нужно гордиться, – отметил специальный корреспондент дирекции информационных программ «Вести» Александр Сладков.

Под Луганском прошел митинг-реквием памяти российских журналистов. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Под Луганском прошел митинг-реквием памяти российских журналистов. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Панихиду по погибшим журналистам провёл клирик Свято-Архидиакона-Стефановского храма отец Михаил. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятного креста.

- Слово, которое несут журналисты – это слово правды. У Игоря Корнелюка и Антона Волошина было одно оружие – перо, камера и правда. Ребята выполнили не просто работу, а важнейшую миссию – донести эту правду до всего мира. Сама гибель журналистов была той лавиной, которая прорвала стену лживого слова. Лучшим памятником для этих парней станет мир на нашей земле и то, что наша Родина непокорённых будем развиваться. Спасибо России за таких ребят, спасибо их родителям, – сказала депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна Мосина.

Под Луганском прошел митинг-реквием памяти российских журналистов. Фото: ОД «Мир Луганщине»

В память о работниках ВГТРК, погибших ровно шесть лет назад, в небо запустили белые шары с бумажными белыми голубями.

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