13 лет и шесть месяцев тюрьмы с конфискацией имущества: В ЛНР вынесли приговор агенту СБУ
Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор жителю Бердянска за шпионаж в пользу СБУ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.
В ведомстве рассказали, что мужчина дал добровольное согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами в конце мая - начале июня 2018 года в Киеве.
- Он завербован сотрудником СБУ в качестве агента, - говорят в Генпрокуратуре. - После чего он прибыл на территорию ЛНР с целью сбора и передачи информации представителям украинской спецслужбы.
В ходе предварительного и судебного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
- Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в совершении данных преступлений, назначил ему наказание в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, - рассказали в Генеральной прокуратуре ЛНР,
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ИСТОЧНИК KP.RU