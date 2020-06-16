13 лет и шесть месяцев тюрьмы с конфискацией имущества: В ЛНР вынесли приговор агенту СБУ

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:24:02+03:00

Житель Бердянска шпионил на территории Республики с помощью запрещенной аппаратуры

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Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор жителю Бердянска за шпионаж в пользу СБУ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

В ведомстве рассказали, что мужчина дал добровольное согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами в конце мая - начале июня 2018 года в Киеве.

- Он завербован сотрудником СБУ в качестве агента, - говорят в Генпрокуратуре. - После чего он прибыл на территорию ЛНР с целью сбора и передачи информации представителям украинской спецслужбы.

В ходе предварительного и судебного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в совершении данных преступлений, назначил ему наказание в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, - рассказали в Генеральной прокуратуре ЛНР,

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ИСТОЧНИК KP.RU