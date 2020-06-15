2020-06-15T19:59:00+03:00
Политика

Киев снова сорвал переговоры по поводу гуманитарных коридоров на КПВВ в Донбассе

Сотни людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, не имеют возможности попасть домой
Екатерина Сорока
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Минздрав ДНР также считает, что открывать КПВВ в Донбассе еще рано. Фото: ЛИЦМинздрав ДНР также считает, что открывать КПВВ в Донбассе еще рано. Фото: ЛИЦ
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Представители Киева сорвали переговоры по поводу создания гуманитарных коридоров на КПВВ в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР.

— Киев вновь сорвал дискуссию по организации осуществления гуманитарных коридоров через КПВВ. Сотни людей, оказавшихся в тяжелой ситуации и не имеющих возможности попасть домой, вынуждены страдать из-за совершенно деструктивного подхода украинской стороны, которая предпочитает предпринимать односторонние действия провокационного характера вместо того, чтобы начать добросовестные, прозрачные и предметные согласования по крайне важным гуманитарным вопросам, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в марте контрольно пропускные пункты в Донбассе были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Люди, которые не успели вернуться в Республику в отведенные сроки, остались по другую сторону линии разграничения. Гуманитарные коридоры должны были решить эту проблему. Но украинская сторона уже в который раз не идет на встречу в переговорах.

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