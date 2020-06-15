Донецкие розы прижились в восьми городах России
Донецкие розы прижились уже в восьми городах России в рамках акции «Розы Донецка – города России». Это своего рода благодарность городам за оказанную поддержку и помощь в нелегкое для Республики время. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы России.
— В рамках международного проекта «Розы Донецка – города России» донецкие розы были посажены в Москве, Санкт-Петербурге, Кисловодске, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Грозном, Владикавказе. В 2020 году розы были высажены в Симферополе, – сказано в сообщении.
В 2020 году в эти города было передано больше 400 саженцев цветов. Преимущественно это сорта, которые относятся к чайно-гибридным розам. Например, «Черная магия», «Бургунди» и т.п.
Напомним, что этим летом в Донецке распустились порядка 20 различных сортов роз. Растения имеют широкую палитру цветов, а также различные размеры бутонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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