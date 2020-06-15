2020-06-15T14:35:10+03:00
Общество

Парад Победы в Донецке 2020: У всех участников парада тесты на COVID-19 дали отрицательный результат

Парад победы в Донецке 2020 запланировано провести 24 июня
Екатерина Сорока
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Напомним, что Парад Победы в Донецке на 9 мая не прошел из-за угрозы распространения коронавирусаНапомним, что Парад Победы в Донецке на 9 мая не прошел из-за угрозы распространения коронавирусаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Парад Победы в Донецке 2020 запланировано провести 24 июня. Подготовка к нему идет полным ходом. Но в целях безопасности все участники парада сделали тесты на коронавирус. На сегодняшний день COVID-19 ни у кого из них выявлен не был. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

Все участники парада протестированы. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тесты на COVID-19 сдали порядка 2500 человек из личного состава парадных расчетов. На время репетиций обслуживающий персонал регулярно измеряет у участников парада температуру и обеспечивает необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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