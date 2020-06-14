2020-06-14T22:24:05+03:00
Политика

Паспортная помощь в ДНР теперь доступна на отдельном сайте

Сайт представила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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После открытия границ получение паспортов РФ продолжится в штатном режиме.После открытия границ получение паспортов РФ продолжится в штатном режиме.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как получить адресную справку? Какие документы собрать на паспорт ДНР или РФ? Как взять талон на сайте Госуслуги ДНР? Получение паспорта детьми 14 лет и многое другое. Как быть в курсе всего этого?

Теперь в ДНР есть сайт, где структурирована вся полезная информация - Паспортная помощь в ДНР. Сайт представила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. До этого она вела группу в соцсети, где оказывала всяческую информационную поддержку жителям Республик по вопросам получения паспортов.

Сайт содержит всю полезную информацию и имеет удобную навигацию по разделам: получение паспорта ДНР; получение паспорта РФ; дети и паспорт; дубликаты, ЗАГС, ЕРЦ; последние новости. Алгоритмы получения документов расписаны буквально по шагам. Также здесь можно получить ответ на свой вопрос.

А мы напоминаем, что на сегодня 97779 граждан ДНР получили паспорта РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Паспортная помощь в ДНР теперь доступна на отдельном сайте
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