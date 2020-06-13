Украина решила в одностороннем порядке возобновить с 15 июня работу всех КПВВ в Донбассе

Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе. Будут открыты все пять пунктов пропуска. Свое решение Киев опять не согласовал с ДНР и ЛНР. Поэтому можно ожидать, что в понедельник повторится та же история, когда КПВВ были частично открыты 10 июня.

УМЕР 59-ЛЕТНИЙ ДОНЧАНИН

Напомним, что Украина устроила провокацию - в одностороннем порядке открыла КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» сроком на 3 часа в день. В итоге десятки людей, поверив в лживые заявления Киева, вынуждены были часами томиться на жаре, но так и не смогли попасть ни в Донецк, ни в Луганск. А в ночь на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Петровского района Донецка.

Дончанин еще до карантина приехал на подконтрольную Украине территорию оформить документы по пенсии. Попал в больницу – и не смог вернуться. На КПВВ в Марьинке дончанин прибыл 10 июня. В тот же день ему стало плохо – «скорая» забрала мужчину в Селидово, там была оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако оставаться в больнице он не захотел, и вернулся на КПВВ. Ночью ему стало опять плохо, и мужчина скончался.

- Это никак не забота о гражданах! Открытие украинской стороной в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта в ограниченном времени, на самом солнцепеке, является провокацией, - прокомментировала действия Киева министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Сейчас ожидается новый виток нагнетания гуманитарной катастрофы. Хотя обсуждение вопроса открытия пунктов пропуска запланировано в Контактной группе как раз на 15 июня. Неужели нельзя подождать принятия согласованного решения?

Но и тут Киев пытается «выкрутить» ситуацию в свою пользу. Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Алексей Резников неожиданно заявил, что Украина готова провести заседание ТКГ не в понедельник, а в субботу, 13 июня.

МЕСЯЦ САМОИЗОЛЯЦИИ

Проявил Резников и «заботу» о здоровье дончан и луганчан, которые будут стоять на жаре. Его ведомство обратилось к командованию ООС с предложением изменить расписание работы КПВВ. В летний период они обычно открыты с 6 до 20 часов. В МинВОТ хотят разрешить пересекать линию разграничения лишь в утренние и вечерние часы. Идея утопическая. Спрашивается, где будут находиться жители, которые не успеют пройти пункт пропуска утром? Ответ прост – стоять на жаре до самого вечера. Такая вот трогательная забота о людях получится у киевских чиновников.

Тем временем, власти республик призывают жителей не поддаваться на провокации и готовы начать пропускать тех, кто в этом остро нуждается – по согласованным спискам. Причем с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Об этом заявили главы МИД ДНР Наталья Никанорова и ЛНР – Владислав Дейнего.

Украина тоже предусматривает ограничительные меры для приезжающих из республик. О них сообщил Алексей Резников после заседания правительства.

- Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обсервация. Однако обязательными будут контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток. Кроме того, все приезжие дадут письменное согласие на двухнедельную самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома». Нарушителям этого условия грозит штраф в 17 тысяч гривен (42 тысячи рублей), – отметил Резников.

По возвращению в ДНР и ЛНР жители тоже должны будут уйти на самоизоляцию. Таким образом, за одну поездку человек почти месяц просидит на карантине.

А ЕСЛИ ПЕНСИИ ВЫДАВАТЬ ПРЯМО НА ГРАНИЦЕ?

Некое подобие разумного решения этой проблемы предлагает глава контролируемой Киевом Донецкой облгосадминистрации (ДонОГА) Павел Кириленко. ДонОГА даже подготовила предложения правительству по выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР без перехода ими на подконтрольную Украине территорию.

- Люди должны иметь возможность просто выйти с «нуля» (нулевого блокпоста на пункте пропуска. – Авт.) и получить пенсию, но без допуска на подконтрольную территорию. После этого вернуться назад. Потому что получение денег будут основной целью поездок в этот период, – пояснил Кириленко.

Опять-таки решение потребует немалых организационных усилий – по установке банкоматов и оборудованию мест, где временно будут находиться люди в ожидании своей очереди. К тому же «Ощадбанк» уже отверг идею работы своих мобильных отделений вблизи КПВВ.

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