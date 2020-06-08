Кого Украина пропустит в первую очередь после открытия КПВВ в Донбассе

Власти Украины готовятся уже в середине июня открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе. Но это не будет одномоментным актом, когда право на пересечение линии соприкосновения получат все желающие. Смягчение пропуска будет проходить в так называемом адаптивном режиме - в зависимости от эпидемиологической ситуации. То есть поочередно. Такой вывод напрашивается из заявления вице-премьера – министра по вопросам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Алексея Резникова.

- Мы будем адаптивно открывать КПВВ, начиная с середины июня, принимать решения в зависимости от эпидемиологического состояния, в том числе на территориях ДНР и ЛНР, – сказал Резников.

Ожидается, что сначала въезд разрешат людям, которые учатся или работают на Украине. Также в этот разряд попадут выпускники школ, желающие пройти внешнее независимое оценивание (ВНО).

ИДЕНТИФИКАЦИЮ В «ОЩАДБАНКЕ» ПРОДЛЯТ ДО 1 СЕНТЯБРЯ

Пенсионеры и другие получатели украинских пособий не числятся среди первоочередников. Но с момента открытия КПВВ для них будет включен 30-дневный счетчик – именно такая отсрочка предусмотрена для идентификации в «Ощадбанке» после отмены карантина.

Впрочем, в банке сейчас рассматривают возможность продления срока моратория на идентификацию до 1 сентября. Об этом сообщила заместитель Резникова по МинВОТ Инна Голованчук. Также до 1 сентября не будут блокировать банковские карты, срок действия которых истек. В Киеве надеются, что эти два момента позволят избежать столпотворения на КПВВ.

Кстати, в МинВОТ рассматривали вариант задействования мобильных пунктов «Ощадбанка» для предоставления услуг непосредственно вблизи КПВВ.

- Однако было принято решение не использовать такие пункты. Они могут быть подвержены нападениям в случае, если будут находиться максимально близко к КПВВ. Но «Ощадбанк» все равно рассматривает вопрос, как можно эффективно использовать передвижные пункты после открытия КПВВ, – отметила Инна Голованчук.

Наверное, замминистра опасается беспредела со стороны вояк из ВСУ, которые находятся на передовых позициях. Ведь защитники ДНР и ЛНР за пять последних лет не делали вылазки на подконтрольную Украине территорию. И тем более, не нападали на банки.

САМОИЗОЛЯЦИЯ БУДЕТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРИЕЗЖИХ

Другая проблема – что делать с сотнями тысяч жителей республик, которые будут пересекать КПВВ? Сейчас действуют правила, что прибывающие из-за границы (в том числе из ДНР и ЛНР) граждане Украины должны проходить обязательную двухнедельную обсервацию или самоизоляцию. Как напоминание, информация об этом была размещена на сайте Госпогранслужбы Украины 4 июня.

В Киеве могут пойти на отмену обсервации для людей, которые будут прибывать через КПВВ на подконтрольную Украине территорию сроком на один день для получения социальных и административных услуг. Тем более, что против обсервации выступило руководство Донецкой и Луганской областей. Им попросту негде разместить такое огромное количество людей.

Все приезжающие из ДНР и ЛНР обязаны пройти двухнедельную обсервацию, но для абитуриентов хотят сделать исключение. Фото: ГПСУ

- Каждый житель при пересечении КПВВ пройдет специальный осмотр на признаки вирусных заболеваний, ОРВИ. И если не будет таких признаков, то будет считаться, что человек здоров. Конечно, будут маски, перчатки и максимальная дистанция между участниками очереди, – сказала Голованчук. - Но если житель задержится на второй день, тогда начнет применяться иная норма – не обсервация, а добровольная 14-дневная самоизоляция.

Этот вариант рассматривается для людей, у которых на украинской территории есть свое жилье или проживают родственники. И цель их поездки, прежде всего, посещение своих родных, проведывание жилья.

Впрочем, все планы МинВОТ пока на уровне прожектов. Они зависят от эпидемической ситуации. Кстати, в подконтрольной Киеву Донецкой области на прошлой неделе отменили ранее введенное ослабление карантина - в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. В частности, закрыты гостиницы, приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

ГОТОВЯТ ПРОВОКАЦИИ

Стоит учитывать, что в украинском руководстве нет единства по поводу сроков открытия КПВВ. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что это должно произойти как можно позже. Его поддерживают руководители СБУ и ВСУ.

К тому же разрешение на пересечение жителями линии соприкосновения может быть принято Киевом без согласования с ДНР и ЛНР. Или же созданы условия для воспрепятствования прохода через КПВВ – для дискредитации республик. О таком сценарии заявил 7 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По данным нашей разведки, штабом операции объединенных сил (ООС) отправлены указания в адрес командующих оперативно-тактических группировок (ОТГ) «Восток» и «Север» о недопущении открытия КПВВ «Станица Луганская». С последующим обвинением руководства республик в несоблюдении Минских договоренностей и создании предпосылок к гуманитарной катастрофе – как раз накануне переговоров Контактной группы, которые запланированы на 9 и 10 июня, - сказал Осадчий.

Для этого в одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска «Станица Луганская», привлечены местные жители численностью до 70 человек. Они заблокируют проход в сторону ЛНР с требованием от республики открыть КПВВ. Освещать «событие» пригласили телеканалы «5 канал» и «1+1».

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