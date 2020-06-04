Украина может специально затянуть открытие КПВВ в Донбассе до 29 июня

Открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе превратилось для украинских властей в предмет политических спекуляций и торгов. А ситуация с заболеваемостью коронавирусом используется в качестве дымовой завесы.

Напомним, 22 марта проезд через КПВВ в Донбассе был временно приостановлен из-за угрозы распространения опасной инфекции. А во вторник, 2 июня, на совещании у президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что первые контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе готовят к открытию уже после 10 июня. Это мероприятие, мол, происходит в рамках ослабления карантина.

Впрочем, не было сказано, какие именно КПВВ собираются открыть, и в каком режиме они будут работать. Да и понятие – ПОСЛЕ 10 июня – достаточно растяжимо по времени. Видимо, озвучили это намерение, чтобы сбить поток вопросов к руководству Украины. Мол, с Европой границу открывают, а с Донбассом – нет.

«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» ЛИШЬ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Чуть позже глава подконтрольной Киеву Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выразил мнение, что открытие единственного в регионе пункта пропуска «Станица Луганская» стоит отложить. Якобы на территории ЛНР много зараженных коронавирусом. Зато «губернатор» готов сделать исключение для сотен выпускников луганских школ во время сдачи внешнего независимого оценивания на территории Украины. Готовы пропустить выпускников ДНР вместе с их родителями и в подконтрольной Украине Донецкой области. Даже на обязательную в таких случаях двухнедельную обсервацию (информация про обсервацию для жителей ЛДНР была размещена на сайте Госпогранслужбы Украины 4 июня) отправлять не будут.

Все приезжающие из ДНР и ЛНР обязаны пройти двухнедельную обсервацию, но для абитуриентов хотят сделать исключение. Фото: ГПСУ

В борьбе за умы молодежи, живущей в ДНР и ЛНР, в Киеве готовы на многое. Ведь свое подрастающее поколение Украина удержать не может – сотнями тысяч уезжают в Россию и Европу. А молодых людей из республик Донбасса можно попутно воспитывать в духе «пятой колонны» для ЛДНР. Чтобы украинские флаги вывешивали. Или композиции «Победа», как это случилось в Харцызске, ломали. Кстати, есть информация, что двое задержанных харцызских парней учатся в киевских вузах.

А вот пожилых людей из ДНР и ЛНР украинские власти пока не зовут на свою территорию. Они для Киева – «отработанный материал». Им еще и пенсию платить надо, когда в казне сплошные дыры.

ВЛАСТИ УКРАИНЫ ВЕДУТ СЕБЯ НЕАДЕКВАТТНО

Завесу над тайной открытия пунктов пропуска приоткрыл бывший гендиректор Авдеевского коксохимического завода, а ныне народный депутат Украины Муса Магомедов. Он один из инициаторов обращения группы депутатов Верховной Рады из Донецкой и Луганской областей к президенту, премьеру и командованию ООС с просьбой быстро и положительно решить вопрос возобновления пропуска жителей через линию разграничения, учитывая, что идет поэтапное смягчение карантина.

- Из двух разных, но одинаково надежных источников узнал, действительно есть задача технически подготовить КПВВ к открытию до 9 июня. На этом хорошие новости заканчиваются. Дата открытия пунктов пропуска остается той же – в лучшем случае 29 июня, – написал на своей странице в соцсети Магомедов.

Парламентарий возмущен, что власти незалежной собирается ждать до конца месяца, в то время как пункты пропуска уже готовы открыться на следующей неделе.

- Не могу молчать, когда государство ведет себя неадекватно по отношению к своим же гражданам, – отметил нардеп.

Тем временем, в министерствах здравоохранения ДНР и ЛНР подробно рассказали о том, как в республиках контролируется ситуация с коронавирусом и почему она остается стабильной.

Впрочем, Киев продолжает спекулировать на теме «эпидемии коронавируса» в ДНР и ЛНР. Видимо, это станет одним из «аргументов» при обсуждении в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сроков возобновления работы КПВВ. Но, вероятнее всего, решение будет приниматься на более высоком уровне – на переговорах министров иностранных дел стран «нормандской четверки». Если, конечно, они состоятся в ближайшее время.

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