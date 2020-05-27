КПВВ в Донбассе с 1 июня перейдут на летний график работы, но жителей пропускать не будут

С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе переходят на летний график работы. Однако продолжает действовать запрет на пересечение линии разграничения. Информация, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского решили со следующей недели пропускать всех жителей, была опровергнута.

В Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) сообщили, что по распоряжению командующего операцией объединенных сил (ООС) с 1 июня все КПВВ будут работать с 6 до 20 часов. При этом пограничники обратили внимание, что в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в Донбассе продолжают действовать.

Тем временем, народный депутат Украины Муса Магомедов опроверг информацию, которая начала распространяться в соцсетях и СМИ, о возможном открытии пунктов пропуска с 1 июня.

- Есть новая нерадужная информация по открытию КПВВ. Конец июня в лучшем случае. Окончательное решение за Офисом президента с Кабмином. Сейчас в СМИ разгоняют информацию про 1 июня. Насколько я знаю, она не соответствует действительности, – написал на своей странице в соцсети Магомедов. - Жду от правительства официальный ответ на мой запрос по возобновлению работы КПВВ.

Бывший гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов – один из инициаторов обращения группы депутатов Верховной Рады из Донецкой и Луганской областей к президенту, премьеру и командованию ООС с просьбой быстро и положительно решить вопрос возобновления пропуска жителей через линию разграничения, учитывая, что идет поэтапное смягчение карантина.

А по поводу обсуждения даты открытия КПВВ в Офисе президента известно, что против даты 1 июня выступили министр МВД Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов. Мол, существует опасность, что из республик могут приехать зараженные коронавирусом. И это спровоцирует вспышку инфекции. Также прорабатываются вопросы возможного тестирования въезжающих на коронавирус или прохождения двухнедельного карантина по месту проживания на подконтрольной Киеву территории, указанному в анкете.

Впрочем, еще неизвестно, согласятся ли республики Донбасса на скорое открытие пунктов пропуска. В ДНР и ЛНР считают, что в подконтрольном Киеву Донбассе явно приукрашена ситуация с заболеваемостью коронавирусом. И жители республик могут массово подхватить эту заразу во время визитов на ту сторону.

Пока же пересечь линию соприкосновения можно только по отдельному решению командующего ООС при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера. Одновременно согласовать разрешение надо с руководством республик. Количество жителей, кому посчастливилось получить добро от двух сторон, идет на десятки.

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