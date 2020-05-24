2020-05-24T12:08:38+03:00
Политика

Когда Украина откроет КПВВ в Донбассе?

Решение киевских властей об этом зависит не только от ситуации с коронавирусом
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На Украине не спешат открывать пункты пропуска в Донбассе. Фото: ГПСУНа Украине не спешат открывать пункты пропуска в Донбассе. Фото: ГПСУ
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Два месяца не работают контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе. Решение об этом было вызвано мерами по борьбе с коронаврусом. Инициатива исходила от украинской стороны. Но и власти республик тоже пошли не аналогичный шаг для защиты своих жителей от опасной инфекции. Вначале многим казалось, что запрет просуществует до мая. Потом ожидали конца этого месяца - после 25 мая Киев снимает немало ограничений внутри страны. А теперь и вовсе непонятно, когда же начнут пропускать людей через линию соприкосновения.

КТО КОГО МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬ

На этой неделе председатель подконтрольной Киеву Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что КПВВ будут открываться при полном снятии карантина.

– Решение будет приниматься не правительством, а приказом командующего операцией объединенных сил (ООС). И конечно, будет снижен уровень режима, то есть с «красного» переведен, например, на «желтый», – пояснил Кириленко. - Открытие КПВВ будет фактически означать полный выход из карантина.

Губернатор сказал достаточно откровенно – пункты пропуска начнут работать не скоро. Ведь полный выход из карантина - это три месяца минимум. На Украине уверены, что приезд большого количества жителей республик, среди которых много пожилых людей, спровоцирует новую вспышку инфекции. Действительно, никто не сможет обеспечить соблюдение карантинных ограничений в многотысячных очередях.

Но не меньшие опасения существуют и в ДНР и ЛНР, где считают, что в подконтрольном Киеву Донбассе явно приукрашена ситуация с заболеваемостью коронавирусом. И жители республик могут массово подхватить эту заразу во время визитов на ту сторону.

Кстати, по признанию главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Донецкой и Луганской областях один из самых низких показателей в незалежной количества проведенных тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. По этой причине украинский Минздрав отказал региону в ослаблении противоэпидемических мероприятий.

ДЕНЕГ В «ОЩАДБАНКЕ» НЕ ХВАТИТ НА ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Помимо медицинской существует и финансовая проблема. Украина не в состоянии обеспечить наличными деньгами отделения банков в прифронтовой зоне, если дончане и луганчане начнут в больших количествах снимать их со своих карточек. Об этом откровенно сказал вице-премьер Украины, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Не случайно в Киеве придумали создать электронную очередь для поездок жителей республик в незалежную.

Этот и другие вопросы, связанные с открытием КПВВ, обсуждали два дня назад на большом совещании в столице Украины. В нем участвовали представители ряда министерств, Госпогранслужбы, Донецкой и Луганской облгосадминистраций, Пенсионного фонда, «Ощадбанк» и другие ведомства.

Киевские начальники решали, как приезжающих проверять на коронавирус и госпитализировать тех, у кого будет подозрение на инфекцию. А еще проблемы организации электронной записи (через приложение «Дія» - «Действие») для верификации в управлениях соцзащиты населения и физической идентификации в «Ощадбанке», а также выдачи разрешений для пересечения линии разграничения. Но опять-таки – никто не озвучил даже приблизительные сроки открытия КПВВ.

КИЕВ ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ В ЕВРОПУ ДЛЯ ЗАРОБИТЧАН

Между прочим, сей вопрос зависит и от всесильного министра внутренних дел Арсена Авакова. Именно он в марте настоял на закрытии пунктов пропуска в Донбассе. Сейчас глава МВД считает, что Украина несколько месяцев будет жить в режиме постепенных шагов на послабление - пока не будет вакцины и четкого протокола лечения.

Одновременно Аваков проанонсировал поэтапное открытие пунктов пропуска на границах с ЕС. В частности, скоро начнут работать 66 пунктов на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. Ведь сбежавшие из «италий» и «польш» заробитчане сейчас копытами бьют, сидя в нэньке без доходов. Ну а Донбасс для киевских властей – це не Европа. Пусть подождет несколько месяцев до появления вакцины.

Тем временем, группа депутатов Верховной Рады из Донецкой и Луганской областей обратилась к президенту, премьеру и командованию ООС с просьбой быстро и положительно решить вопрос возобновления пропуска жителей через линию разграничения, учитывая, что идет поэтапное смягчение карантина.

Открыть пункты пропуска в Донбассе настоятельно рекомендуют Киеву и влиятельные международные и правозащитные организации. Поэтому для Владимира Зеленского вопрос работы КПВВ приобретает уже политический оттенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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