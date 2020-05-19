Украина хочет ввести электронную очередь для пересечения КПВВ в Донбассе

Запрет из-за коронавируса на поездки жителей ДНР и ЛНР на Украину еще не снят, а в Киеве уже придумали, как по-новому будут пускать дончан и луганчан на территорию незалежной. Об этом поведал вице-премьер Украины, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Он отметил, что за 2-месячный период карантина у жителей республик Донбасса накопились пенсионные и социальные выплаты.

- Если это количество людей после открытия линии разграничения одновременно захочет пройти контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), то они физически не смогут этого сделать. Мало того: все, кто перейдут линию разграничения, попадут в «Ощадбанк», а там не хватит наличных денег, чтобы всем выдать, – обрисовал проблему министр.

ПЕРВЫМИ ПРОПУСТЯТ САМЫХ ПОЖИЛЫХ

Зная наших бабушек и дедушек, можно частично согласиться с Резниковым - сия проблема действительно может возникнуть. Но как собираются ее решать власти незалежной? Министр сообщил, что планируется создание электронной очереди пересечения пунктов пропуска. Этот вопрос сейчас активно прорабатывается подчиненным Резникову ведомством совместно с Министерством социальной политики, Пенсионным фондом, «Ощадбанком», СБУ и Госпогранслужбой.

- У всех пенсионеров есть электронное пенсионное удостоверение, идут смс-сообщения от «Ощадбанка», соответственно, они получат уведомление. Это может быть алфавитный порядок уведомления лиц. Но я склоняюсь к возрастному порядку. Люди более старшего возраста – в первую очередь, и брать десятилетиями или пятилетиями, – пояснил Резников. – Они смогут записаться, что планируют в такой-то временный период пересечь КПВВ, посетить «Ощадбанк», такие-то управления Пенсионного фонда, соцзащиты населения и прочие учреждения. И тогда они смогут пройти верификацию в «Ощадбанке».

Напомним, что Киев продлил для жителей ДНР и ЛНР периодичность верификации в «Ощадбанке» на весь период карантина плюс 30 дней после его окончания.

Министр уверен, что таким образом не будет толпы, получится сбалансированная управляемая очередь. Одни пенсионеры, получив свои деньги, отправится обратно. Потом приедут следующие.

В планах украинских властей с электронной очередью есть определенная логика. Но существует опасность, что за ширмой хорошей идеи пожилым людям Донбасса преподнесут очередную дулю.

«БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ БАРДАК, КАК ВНАЧАЛЕ БЫЛО С ПРОПУСКАМИ»

- Мы с подругами сейчас эту тему очень даже обсуждаем, - говорит жительница Макеевки Валентина Петровна. – У Киева только на бумаге все гладко. Но мы опасаемся, что в реальности будет такой же бардак, как вначале было с бумажными и электронными пропусками.

Пенсионерка отмечает, что далеко не у всех пожилых жителей ДНР и ЛНР есть электронные пенсионные удостоверения, как это утверждает Резников. К тому же за две-три недели невозможно спланировать поездку – могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. А в украинской системе очередей наверняка будут сбои и неразбериха.

- Многие из нас захотят проведать родственников. Кому-то надо будет срочно поехать по другим делам, а его не пропустят – мол, его возраст по очереди еще не подошел, - перечисляет проблемы Валентина Петровна. - А если ты заболел и не попал в отведенный день, то как быть в дальнейшем? Заново очередь занимать? Так можно не уложиться в отведенные 30 дней после снятия карантина.

Еще пожилая макеевчанка опасается, что идея с электронной очередью может «прижиться», и украинские власти сделают ее постоянной. Чтобы создать для жителей республик новые препоны вместо упрощения процедуры получения законных выплат.

Тем временем, в подчиненной Киеву Донецкой облгосадминистрации заявили, что КПВВ в Донбассе возобновят работу не раньше, чем будут сняты ограничения на пунктах пропуска государственной границы Украины. Так что жителям ДНР и ЛНР не стоит надеяться на скорое открытие линии разграничения, которую Украина превратила в настоящую границу.

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