2020-05-10T12:28:12+03:00
Политика

Половина украинцев против выплат пенсий жителям республик Донбасса

Во время всеукраинского опроса только каждый третий респондент согласился с необходимостью выплат дончанам и луганчанам
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Власти Украины готовят общественное мнение к решению не платить пенсии жителям ДонбассаВласти Украины готовят общественное мнение к решению не платить пенсии жителям ДонбассаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Почти половина украинцев - 48,5 % - выступила против выплат пенсий жителям республик Донбасса. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты всеукраинского опроса, который провела школа политической аналитики национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА).

Жителей незалежной спросили: «Считают ли они возможным возобновление выплат пенсии жителям республик Донбасса уже сейчас?» 23,6% респондентов заявили, что вообще против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР. Еще 24,9% опрошенных считают, что для осуществления таких выплат сейчас нет условий.

Лишь 31,3% украинцев поддерживают идею с выплатами пенсий и считают, что это можно осуществить уже сейчас. Остальные участники опроса сообщили, что им трудно ответить на этот вопрос.

- Задавать такие вопросы – по меньшей мере, незаконно, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Пенсия является собственностью гражданина Украины, где бы он не проживал. И когда одни жители незалежной заявляют, что они не против отобрать деньги у других жителей, то это попахивает преступным намерением. Сам же опрос на подобную тему носит провокационный характер.

Кузьменко предполагает, что публикация именно таких результатов не случайна. Международные организации - ООН, ОБСЕ – сейчас активно призывают Киев возобновить выплаты пенсий всем жителям ДНР и ЛНР. А во властных кабинетах идет обсуждение, на каких условиях открывать КПП на линии разграничения после снятия карантина.

К тому же в минувшую зиму Верховная рада отклонила законопроект, которым предусматривался механизм возврата долгов пенсионерам республик Донбасса. Но проблема не снята. Она является одной из основ урегулирования конфликта. И лидеры стран «Нормандской четверки» не раз напоминали президенту Украины об этом.

- Отсыл к мнению общественности может стать еще одним аргументом для киевской власти в намерении не платить дончанам и луганчанам, - подчеркивает политолог. – А самих украинцев таким образом подводят к мысли, что Украине выгоднее заморозить конфликт, чем его решать. Это так называемый план «Б» Зеленского, о котором сейчас много говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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