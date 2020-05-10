Жители ДНР: Зеленский с идеей поставить колокол мира в Донецке похож на шута с бубенцами

10 Май 2020 2020-05-10T12:15:59+03:00

Так дончане отреагировали на инициативу президента Украины, озвученную в момент, когда ВСУ беспрерывно обстреливали столицу ДНР

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Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая выступил с инициативой установить в незалежной четыре мемориальных колокола. В том числе в Донецке - колокол мира. Сделать это гарант намерен после «освобождения» города.

Также по замыслу Зеленского, колокола будут на Луганщине (колокол памяти), в Закарпатье (колокол победы) и в Симферополе (колокол единства).

В День Победы, когда гарант всея Украины вещал о своем предложении, украинские вояки жестоко обстреливали Донецк и другие города и поселки. Обстреливали и жилые дома в ЛНР. «Мир» в Донбассе пах порохом.

- Если Зеленский действительно хочет поставить колокол мира в Донецке, то должен прийти к нам с миром. Для начала прекратить обстрелы, - считает дончанка Валентина Зимина. – Но вся беда в том, что верховный главнокомандующий Украины не в состоянии остановить своих озверевших карателей. Поэтому пан Зеленский со своей инициативой больше похож на шута с бубенцами, чем на миротворца.

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ИСТОЧНИК KP.RU