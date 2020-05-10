В День Победы украинские каратели выпустили по жителям ДНР 220 мин, снарядов и гранат
9 мая армия Украины 27 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 220 мин, снарядов и гранат. И это без учета огня из стрелкового вооружения, в том числе крупнокалиберного. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам на донецком направлении подверглись районы сел Спартак, Веселое, Васильевка, поселков шахты «Трудовская», Жабичево, а также «Вольво-Центр», на горловском направлении - район поселка шахты им. Гагарина, на южном – окрестности сел Петровское, Белая Каменка, Безыменное, Сосновское, Дзержинское.
Применялись минометы калибром 82 и 120 мм, орудия БМП, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
В результате обстрела в поселке имени Гагарина поврежден дом по улице Ясная, 27.
Лишь по счастливой случайности в праздничный день обошлось без жертв среди мирного населения
Кстати, накануне Дня Победы, 8 мая, украинские военные «лишь» 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 145 боеприпасов. Совершенно очевидно, что 9 мая вояки из ВСУ пытались испортить праздник дончанам. Не получилось!
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ИСТОЧНИК KP.RU