2020-05-10T11:03:10+03:00
Политика

В День Победы украинские каратели выпустили по жителям ДНР 220 мин, снарядов и гранат

ВСУ за сутки 27 раз нарушили режим прекращения огня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По жилым домам в Донецке украинские вояки стреляли прямой наводкой из пушек БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо жилым домам в Донецке украинские вояки стреляли прямой наводкой из пушек БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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9 мая армия Украины 27 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 220 мин, снарядов и гранат. И это без учета огня из стрелкового вооружения, в том числе крупнокалиберного. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам на донецком направлении подверглись районы сел Спартак, Веселое, Васильевка, поселков шахты «Трудовская», Жабичево, а также «Вольво-Центр», на горловском направлении - район поселка шахты им. Гагарина, на южном – окрестности сел Петровское, Белая Каменка, Безыменное, Сосновское, Дзержинское.

Применялись минометы калибром 82 и 120 мм, орудия БМП, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

В результате обстрела в поселке имени Гагарина поврежден дом по улице Ясная, 27.

Лишь по счастливой случайности в праздничный день обошлось без жертв среди мирного населения

Кстати, накануне Дня Победы, 8 мая, украинские военные «лишь» 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 145 боеприпасов. Совершенно очевидно, что 9 мая вояки из ВСУ пытались испортить праздник дончанам. Не получилось!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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