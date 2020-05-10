После Дня Победы жителей Донецка и Горловки разбудил грохот от взрывов мин и гранат

10 Май 2020 2020-05-10T09:44:43+03:00

В 5 часов утра украинские военные открыли мощный огонь по окраинам Донецка, Ясиноватой и Горловки

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После Дня Победы, в 5 утра 10 мая, украинская армия нанесла массированный удар по окраинам Донецка и Горловки. В течение полутора часов на жилые поселки упали десятки мин и гранат. А количество выпущенных крупнокалиберных пуль шел на сотни.

По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с 5:00 до 6:25 огонь велся по району «Вольво-Центра», поселкам Спартак, Веселое, Широкая Балка, шахты 6-7 и Ясиноватой из минометов калибром 82 и 120 мм. Всего было выпущено 44 мины. Также применялись СПГ, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сейчас уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

А факт обстрела еще раз свидетельствует, что с украинскими карателями бесполезно разговаривать языком призывов к миру. С озверевшими нацистами надо поступить так, как это сделали наши деды в 1945 году с гитлеровскими оккупантами – уничтожили в их логове.

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ИСТОЧНИК KP.RU