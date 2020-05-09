Украинские боевики вечером 9 мая нанесли минометный удар по Донецку
Вечером 9 мая Вооруженные формирования Украины обстреляли из минометов Донецк и его окрестности, а также юг Республики. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- В 19.40 Вооруженные формирования Украины выпустили четырнадцать мин калибрами 82 и 120 миллиметров по селам на юге Республике, а с 19.47 по 19.50 под минометным огнем противника оказался район донецкого аэропорта и Спартак к северу от столицы. По ним было выпущено двадцать две мины калибрами 82 и 120 миллиметров, - рассказали в СЦКК.
Информация о разрушения и пострадавших уточняется.
Украинские вояки накануне Дня Победы почти в три раза увеличили интенсивность обстрелов. По данным СЦКК, под огнем украинских военных оказались районы поселков шахты «Трудовская» и Александровка, окрестности Васильевки, Спартака и Веселого (донецкое направление), а также район Широкой Балки (горловское направление).
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ИСТОЧНИК KP.RU