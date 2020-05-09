В Донецком ботсаду к сиреням героев Великой Отечественной войны повязывают георгиевские ленточки

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического сада. Здесь собрана одна из самых больших коллекций в СНГ: 140 сортов! Посмотреть на цветущую сирень приходят семьями, пускают с маленькими детьми в колясках и даже на велосипедах. Осматривать красоты ботанического сада я отправился вместе с сотрудником его пресс-службы Натальей Ясинской.

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- К нам приходят посозерцать красоту природы, чтобы отдохнуть душой, - говорит она.

ПЬЯНЯЩИЙ ЗАПАХ СИРЕНИ

Сирингарий впечатляет. Целый гектар парковой зоны утопает в пышных гроздьях цветов. Нежно-голубых, белых, фиолетовых. Аромат непередаваемый.

- У нас есть даже единственная в мире желтая сирень. Смотрите, она еще в бутонах, но уже скоро зацветет, - подключилась к беседе научный сотрудник лаборатории дендрологии, куратор коллекции сирени Елена Виноградова.

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас к сиреням, названия которых посвящены Победе в Великой Отечественной войне и ее героям, повязывают георгиевские ленточки.

- Акция «Сирень Победы» является международной. Всероссийской она стала с 2015 года, с 70-летия Победы. В далеком 1945 году победителей встречали ветками сирени, - рассказала Елена Николаевна.

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецком ботаническом саду сирень русских, белорусских, украинских, голландских, немецких, американских и французских селекционеров. Обращает на себя внимание белая с розовыми бутонами.

- Это «Красавица Москвы», - показывает Елена Николаевна. - Президент Международного общества сирени Колин Чепмэн говорил: «Если в раю есть сирень, то это, я думаю, «Красавица Москвы».

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Между кустов сирени прыгают белки. Они почти не обращают внимания на посетителей. Здесь же фотографируются влюбленные парочки.

- У нас в Фейсбуке интересовались сиренью «Огни Донбасса», - говорит Наталья. – Вот она. Авторы сорта из Киевского ботанического сада имени Гришко рассмотрели в белых кончиках лепестков свечение коногонок шахтеров, поэтому так и назвали.

Как живет Донецкий ботанический сад во время режима повышенной готовностиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сад сирени плавно перетекает в почти километровую сиреневую аллею. Здесь есть необычные сорта: красная сирень немецкой селекции и выведенная во Франции махровая розово-лиловая.

За аллеей - живописный водоем. Поблизости посетители отдыхают на лавочках, утопающих в зелени. Здесь можно увидеть не только уток, но и даже зайцев.

Сейчас одно из самых популярных мест в Донецке – сирингарий ботанического садаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

НАСТОЯЩИЙ УГОЛОК ЯПОНИИ

Одна из новых экспозиций – «Японский сад». Заходим через ворота-тории.

- Такие перед всеми японскими храмами, - рассказывает Наталья. – У нас здесь коллекция растений из Восточной Азии – больше 30 видов.

Как живет Донецкий ботанический сад во время режима повышенной готовностиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как живет Донецкий ботанический сад во время режима повышенной готовностиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Среди камней обращают на себя внимание деревья с изогнутыми стволами. Мы с Натальей зашли в беседку полюбоваться видом на сакуру.

- Сюда приходят разобраться в себе, обрести внутренний покой и умиротворение, - говорит она.

Дальше в экзотическом саду - «подушки» и «холмы» из зеленых растений. Согласно японской философии, они означают безмятежность в бескрайнем море жизненных бурь. Тут же древовидные пионы – символы благополучия и процветания.

Пейзаж страны восходящего солнца завершают кедровые сосны с можжевельниками.

КАМЕННЫЕ БАБЫ ИСПОЛНЯЮТ ЖЕЛАНИЯ

Дальше - «Дно морское». Участок получил такое название за сходство растений с водорослями. Многие причудливой формы.

- Летом здесь обрезают декоративный пузыреплодник, кустарник со светло-зелеными листьями, в форме дельфина, спящего на дне. В разное время года этот участок очень декоративен. Тут есть барбарисы. Осенью эти кусты приобретают оранжевый, ярко-красный и пунцовый цвет, - рассказывает Наталья.

Как живет Донецкий ботанический сад во время режима повышенной готовностиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На «Дне морском» растут плакучая шелковица, стелящиеся можжевельники и лещина. А еще летом цветет гибискус сирийский - родственник китайской розы.

Как живет Донецкий ботанический сад во время режима повышенной готовностиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Заходим в «Теневой сад». Возле высоких берез «течет» река из флокса, ее сиреневые «воды» уходят вдаль. Здесь же каменистая горка. Разные скальные растения между камней цветут не только в мае, но и июне.

В тени ботанического сада есть лавочки, где можно созерцать пейзажи. Излюбленное место посещения с маленькими детьми - поляна сказок. Тут есть избушка на курьих ножках, где детвора любит играть.

Как живет Донецкий ботанический сад во время режима повышенной готовностиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На разных участках сада четыре каменные половецкие бабы. Многие посетители не уходят, пока не прикоснутся к ним. Считается, что эти изваяния исполняют желания.

Как живет Донецкий ботанический сад во время режима повышенной готовностиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Погулять по парковой зоне стоит символических денег. 30 рублей с человека. 20 – для льготников. Детей дошкольного возраста пропускают с родителями бесплатно. Донецкий ботанический сад работает каждый день с 9 до 18 часов.

СПРАВКА «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 га. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. В 1983 году ЮНЕСКО присвоило ему статус самого большого в промышленных городах мира. Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжерейных комплексах.

Читайте также

«Имена Героев в наших мыслях, а их стереть невозможно!» Что для жителей Донбасса День Победы?

«Комсомолка» провела опрос среди жителей Республики (подробнее)