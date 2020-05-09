«Имена Героев в наших мыслях, а их стереть невозможно!» Что для жителей Донбасса День Победы?

Психолог Виктор Смирненко:

Мой дед Иван Павлович с февраля 1941 года воевал рядовым на Миус - фронте. Рассказывал, что когда прорывали немецкую оборону - погибло около двухсот тысяч человек. Деда ранило в районе села Мариновка, ногу пришлось ампутировать. Но после этой наступательной операции удалось освободить Донбасс от фашистов. Дедушка умер в 1985-ом году. К счастью, не увидел распад Союза. Курсанты на похоронах давали салют. Родные все плакали, даже не подозревая, насколько с годами нам будет их не хватать - скромных защитников, настоящих Героев.

Журналист Марина Ульянова:

День Победы для меня великий праздник. Именно благодаря подвигу наших предков (бабушек, дедушек) мы сегодня живем и дышим. Эта Победа была достигнута ценой многих миллионов жизней и это нужно помнить и чтить.

Мои бабушки были дети войны. Тогда они были подростки. Дедушке Коле было на момент начала войны 14 лет. После оккупации Одессы он пошел служить на тральщик. Это судно тралило (убирало) немецкие мины из акватории Одесского порта. А дедушка Петя попал на фронт в 16 лет. Прошел всю войну и имел награды. К сожалению, они были утеряны нашей семьей после его смерти. Если быть точной – остались у его второй жены.

Предприниматель Дмитрий Левченко:

Когда я был пионером, мы каждый год под руководством классной, перед 9 мая ходили домой к ветеранам, приглашали их в школу. Когда они вспоминали войну - всегда украдкой вытирали слезы. Мы записывали их рассказы в тетрадки и на кассеты. С пацанами все думали - зачем мы это делаем, лучше в футбол погонять. А Валентина Ивановна говорила не понятные тогда для нас слова: «Чтобы помнили!» И вот теперь, после Одессы и майданов я понял эти слова... Для меня День Победы - это День Памяти. День, когда мы должны вспомнить подвиг дедов - простых рядовых, офицеров, героев. И помнить их подвиг всегда!

Фото с празднования Дня Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Шахтер Виктор Роговой:

День Победы – это тот праздник, который объединяет миллионы людей, которые могут быть совершенно разными, но во всех нас заложена гордость за свой народ. Для многих этот праздник главнее любого другого. Я в этом числе. Главное, что я хочу сказать – не забывайте ветеранов, настоящих героев. Они рисковали своими жизнями, ради наших с вами. Навещайте их, помогайте им... не только в День Победы.

Я очень горжусь тем, что на нашей земле этот праздник отмечают с особым трепетом. Уже седьмой год мы защищаем свое государство от украинских националистов, которые хотят все это перечеркнуть. Но им это не удастся. Имена Героев в наших мыслях, а их стереть невозможно!

Художественный руководитель концертной бригады ДНР «Донбасский характер» Владимир Чачанидзе:

День Победы – один из главных праздников в моей жизни. Мой дед Георгий Спиридонович Чачанидзе во время Великой Отечественной войны был командиром 23-го берлинского авиаполка, кавалером трех степеней. В Крыму в одной из школ его авиаполку открыли музей. Георгий Спиридонович начинал воевать в Закавказье, его самолеты бомбили и Берлин. Погиб в 1945 году.

Политолог Дмитрий Кузьменко:

Моя бабушка Лидия Денисовна, из рода кубанских казаков, проходила подготовку в качестве резерва. Даже прыгала с парашютом! Потом встретила рядового Ивана Черненко. Дождалась его с войны - верила, любила, ждала в доме под Горловкой, который достался от родителей бабушки. Дедушка стал знатным садоводом, а о войне рассказывал за праздничным столом - когда вся семья собиралась.

Житель Донецка, ветеран МВД Виктор Левтеров:

Война – это смерть, разруха, голод и большие страдания для миллионов людей. И Победа означала для них, что этому придет конец. Вот так и сейчас мы живем надеждой, что в Донбасс придет мир. Мой дед, Мина Константинович, перед войной был председателем колхоза в Великоновоселковском районе. Ушел на фронт, воевал. А после войны восстанавливал разграбленное хозяйство, поднимал колхоз. У него было семеро детей.

Мои будущие родители хватили лиха во время оккупации гитлеровцами Донбасса. Будущему отцу было 15 лет, когда его увезли на стройку в Винницу. Как потом выяснилось, там возводили бункер для Гитлера. А будущая мать в 12-летнем возрасте попала в списки на отправку в Германию. Ей «повезло» - повозка, в которой везли молодежь на станцию, перевернулась. Мама сломала руку.

Макеевчанка Наталья Оксентюк:

Как никогда тема войны для нас, дончан, макеевчан, жителей Республики - не пустая. Не ценили люди, что жили мы неплохо. Воспитывали наше поколение на патриотизме и подвигах героев Великой Отечественной. Став Украиной, утратили ценность праздника... Итог - война на нашей земле. Забывать подвиг дедов нельзя. История повторяется.

Пенсионер из Ясиноватой Людмила Пивень:

Мой отец Федор Васильевич родился на границе России и Украины в селе Волфино Курской области. Граница проходила прямо в селе, представляете?! Просто стоял обычный столб и написано: с одной стороны – Россия, с другой – Украина. И никакой колючей проволоки, блокпостов и бетонных заграждений. Отец в Великую Отечественную дошел до Австрии и 9 мая в нашей семье был всегда святой день. Это не просто застолье в выходной, это больше, чем праздник. И мне страшно представить, что бы он сказал, доживи до этих дней. Поэтому память о той войне, о страшных испытаниях, которые выдержало поколение моих родителей, я передала своим детям, а они – внукам.

Я до сих пор не могу понять, как такое было возможно, что на Украине этот великий праздник стал днем скорби и примирения? А сейчас вот услышала, что за ношение Георгиевской ленты на Украине штраф 5 тысяч рублей. А мы с семьей и песни будем петь, и альбомы семейные листать, и фильмы о войне смотреть. Не дадим прерваться нашей памяти. Это наш долг.

Фото с празднования Дня Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкий публицист Игорь Гомольский:

Что мы празднуем девятого мая? Ушлые «либеральные» политики, мальчики-дизайнеры, придумавшие «окровавленную дырку» и глупые подростки скажут вам, что мы победили кого-то силой оружия и празднуем именно это. А так, дескать, на вещи смотреть нельзя. Потому, что мы девятого мая отмечаем не это. Девятого мая мы отмечаем торжество жизни над смертью. Потому, что победа в войне, которую вела против нас нацистская Германия, означала спасение. Заплатив огромную цену, силой оружия люди добились своего права на жизнь.

Это про триумф воли, а не про так называемый «пир духа». Поэтому День памяти и примирения - чушь собачья. Не было ссоры. Было желание истребить «неправильные» народы и присвоить их землю. Нашу землю. Примиряться с тем, кто пришел тебя грабить, порабощать и убивать - дурная затея.

Мы празднуем День Победы, чтобы не забыть о том, какую цену заплатили предки. Чтобы показать, что мы ценим их великую жертву. Что мы ценим жизнь, за которую уплачено кровью. В конце концов, они гибли именно за то, чтобы на нас с вами не было кровоточащих дырок.

Писатель из города Воинской славы Горловки Елена Лаврова:

Что значит для меня наша Победа? Я – дитя войны. Мой отец и моя мать зачали меня в августе 1944-го года. Отец был ранен и лечился в госпитале, а после госпиталя, перед отправкой на фронт, несколько дней провёл дома. Мне повезло! У меня было много шансов вообще никогда не родиться. Нас, детей войны, мало. Я всегда думаю: если бы не война, сколько детей могло бы увидеть свет, но – не увидели. Поэтому развязанная немецкими фашистами война — это преступление, которое не имеет срока давности. Это преступление, которое нельзя забыть и нельзя простить.

Я родилась за три дня до парада Победы на Красной Площади. Поэтому я не только дитя войны, но и дитя Победы, чем очень горжусь. Я родилась дома и меня, за неимением пеленок, бабушка завернула в первое, что попало под руку. А под руку попала газета «Известия»… Сверху шла красная строка «С победоносным завершением Отечественной войны, товарищи!» Победа для меня это наконец-то встретившиеся после нескольких лет разлуки отец и мать, чтобы более не расставаться. Им посчастливилось не только выжить на этой войне, но и создать новую жизнь! Победа для меня — это торжество добра над злом, справедливости – над неправдой, и торжество жизни над смертью!

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