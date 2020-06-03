В ДНР восстановили композицию «Победа» возле вечного огня, которую сломали трое молодых людей

В Харцызске во вторник, 2 июня, восстановленную композицию «Победа» вернули на Аллею Славы, где горит вечный огонь.

- Наша «Победа» возвращена на прежнее место, - сообщила радостную новость глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

Напомним, ночью 14 мая трое молодых людей повредили композицию «Победа», установленную к 75-летию Великой Победы. Композиция находилась рядом с памятником воинам-освободителям и братской могилой бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Харцызска в сентябре 1943 года. Юные дарования сорвали три последние буквы, означающие слово «еда» (не хватило одной – для слова «беда»), и унесли их в неизвестном направлении.

В тот же день полицейские задержали злоумышленников – двух парней и девушку. Всем по 20 лет. Утверждали, что были сильно пьяны от пива и не понимали, что творили.

С «Победы» сорвали часть композиции. Фото: vk.com/id331209086

- Спасибо за восстановленную Победу! А что, наказания не будет? Или пример другим, что у нас все можно ломать? - поинтересовалась Татьяна Соколова.

В МВД ДНР по этому поводу заявили, что хотя трое фигурантов дела полностью осознают свою вину и раскаиваются в содеянном, они понесут наказание в соответствии с законодательством Республики. Как сообщила старший следователь Харцызского горотдела МВД Роза Мельниченко, действия задержанных подпадают под санкции ч. 2 ст. 179 УК ДНР (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества) и влекут за собой наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок.

Понятно, что это максимальное наказание по данной статье УК. Посмотрим, какое наказание определит суд.

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