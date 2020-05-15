Стало известно, кто в ДНР сломал композицию «Победа» возле вечного огня

В Харцызске ночью 14 мая юные вандалы повредили композицию «Победа», установленную к 75-летию Великой Победы на Аллее Славы, где горит вечный огонь. Они сорвали три последние буквы, означающие слово «еда» (не хватило одной – для слова «беда»), и унесли их в неизвестном направлении.

Композиция находилась рядом с памятником воинам-освободителям и братской могилой бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Харцызска в сентябре 1943 года. Буквально недалеко от горотдела полиции. К чести сотрудников МВД, они в тот же день раскрыли это преступление, вызвавшее большой резонанс среди жителей города и всей Республики.

А началось расследование с того, что в 2.30 ночи местный житель позвонил в полицию, когда увидел, что негодяи уходят с уже с отломанными элементами от композиции. Или арт-объекта – как это модно нынче называть.

- Иначе как диверсия – этот поступок назвать сложно, – отреагировала утром 14 мая глава администрации Харцызска Виктория Жукова. - У кого есть информация, просим сообщить на 102, либо в администрацию. Также обращаемся к этим подросткам. Рекомендуем включить разум и прийти самостоятельно с отломанными элементами в администрацию, чтобы облегчить свою участь и совесть, если она есть.

Композиция была установлена рядом с памятником воинам-освободителям и братской могилой бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Харцызска. Фото: vk.com/id331209086

Вечером мэр Харцызска сообщила, что сотрудники полиции выяснили, чьих рук это дело.

- Благодарим нашу полицию, которая оперативно провела розыскные мероприятия и уже установлены лица, совершившие вандализм. Буквы инсталляции найдены и скоро мы восстановим постамент, – сказала Жукова.

В пресс-службе МВД ДНР сообщили, что участковые инспекторы разыскали молодых людей, которые сорвали и унесли буквы. На деле трое подростков оказались совершеннолетними – им по двадцать лет. Двое парней и девушка. Объясняют, что идея с буквами у них родилась спонтанно. Были пьяны от пива, гуляли во время комендантского часа (и никто из полиции в тот момент не остановил!). Кто-то оперся на одну из букв. Она пошатнулась. Решили, что можно сорвать. После содеянного отнесли части конструкции в квартиру одного из друзей.

Сейчас, уже трезвые, они раскаиваются.

- Я знаю, что такое Победа, много читал об этом книг. Это подвиг наших дедушек и прадедушек. Я очень раскаиваюсь. Я был пьян, я не помню, - сказал один из задержанных.

Впрочем, судя по видеозаписи с камеры наблюдения, молодые люди достаточно бодро шагали с оторванными буквами. И явно были не «в пьяном умате». А версию о страшно дурном пиве все трое повторяют, словно под диктовку грамотного адвоката. И выглядят парни и девушка достаточно прилично - совсем не пьянь.

В МВД сообщили, что молодые люди будут привлечены к ответственности по законам Республики. Сейчас решается, по какой статье будут отвечать виновные.

Три оторванные буквы означают слово «еда», не хватило одной – для слова «беда». Фото: МВД ДНР

Тем временем, жители Харцызска вынесли свой вердикт злодеянию.

- Я в шоке! – восклицает Виктория Скуматова. – Когда я еду на Украину, то боюсь раньше 5 утра из дома выйти, не дай Бог комендантский час нарушить. А люди по городу ходят и преступления совершают, это катастрофа. Как они вышли из дома и родители не знали об этом?

- Ублюдки! Нужно наказать прилюдно. Хватит уже сопли подтирать со своей «толерантностью», - считает Олег Сиделев. - Это очень большая трагедия для города. Душу рвет, и руки чешутся наказать умственно отсталых.

- С жиру бесятся, в их возрасте люди воевали, в окопах жизнь свою отдавали, чтобы они потом с умом не дружили и типа от пива шли на подвиг снимать буквы, - считает Виктория Малинина. - Пусть ответят по всей строгости, трудом искупят свою вину. Потом начнет, может быть, голова думать.

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