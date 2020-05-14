В Славянске украинская полиция пока не решила, как быть с оскверненными памятниками советскому Воину-освободителю
Мэр подконтрольного Украине Славянска Вадим Лях сообщил, что окончательную квалификацию инциденту с монументом в парке «Шелковичный» дадут правоохранители.
Напомним, 9 мая на монументе советскому Воину-освободителю в парке «Шелковичный» появилась черная полоса в нижней части красного знамени. Он стал похож на флаг Украинской повстанческой армии (УПА – запрещенная в РФ организация). «Патриоты» также перевязали руку воина, держащую автомат, полотнищем с трезубцем.
Позже выяснилось, что аналогичный инцидент произошел и с памятником в мирокрорайоне Северный.
- Сейчас ведутся следственные действия. Решается, это будет административное нарушение, либо уголовное. Все зависит статуса этих памятников. Являются они захоронениями, либо нет, – сказал мэр.
Он проинформировал, что один из памятников имеет статус захоронения - тот, который находится возле кладбища в микрорайоне Северный. Второй, который находится в парке «Шелковичный», не имеет статуса захоронения.
- По памятнику в Северном – это надругательство, фактически, над могилой. Камеры зафиксировали, кто в этот период заходил в парк, поэтому ждем результатов от полиции. Какой они статус дадут этому делу, – сообщил Вадим Лях.
Кстати, мэр города лично написал заявление в полицию по инциденту с памятниками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Половина украинцев против выплат пенсий жителям республик Донбасса
Во время всеукраинского опроса только каждый третий респондент согласился с возможностью выплат (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU