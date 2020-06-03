Коронавирус в ЛНР: ситуация с Covid-19 в Республике полностью стабилизировалась

Ситуация с коронавирусом в ЛНР полностью стабилизировалась и находится под контролем. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

Отмечается, что за прошедшие сутки в государстве не выявлено ни одного случая заражения Covid-19. При этом показатели смертности от коронавируса ниже уровня Российской Федерации – 1,4 процента

- Таких показателей удалось добиться благодаря быстрому реагированию на вызовы больных и оперативной доставке их в больницы и пункты оказания первой помощи, - говорит министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко. - Важным фактом в борьбе с распространением инфекции оказалось и то, что профильные учреждения в достаточной степени укомплектованы медицинским персоналом, обеспечены препаратами и аппаратами искусственной вентиляции легких

За все время в коронавирусная инфекция в ЛНР была выявлена у 419 жителей. 337 человек из числа зараженных – выздоровели. Зафиксировано семь летальных случаев.

- Под стационарным наблюдением находятся свыше 200 человек, а 2650 граждан пребывают на домашней самоизоляции, - рассказывает Пащенко. - Благодаря консолидированным усилиям медперсонала и сознательности граждан констатирую, что динамика заболеваемости уверенно идет на спад.

Глава Минздрава ЛНР сообщила, что на период режима повышенной готовности - коечный фонд лечебных учреждений - 11 500 мест.

- Благодаря выделенным из Фонда главы ЛНР Леонида Пасечника средствам мы полностью укомплектованы медицинскими препаратами, - говорит министр. - С сохранением темпов продолжается производство индивидуальных масок и респираторов, благодаря чему в аптечных сетях не отмечается их дефицита.

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, в Республике продолжаю действовать ранее принятые меры.

- Граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в случае наличия симптомов размещаются в карантинных отделениях, в случае отсутствия симптомов – в обсервационных отделениях. В том числе продолжают действовать установленные ранее такие ограничительные меры, как рекомендательный режим самоизоляции для детей и граждан в возрасте старше 65 лет, запрет на проведение массовых мероприятий, - объясняет Наталия Пащенко. - Масочный режим продолжает действовать во всех работающих заведениях Республики, также обязательным остается ношение масок в транспорте, на рынках и торговых центрах.

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