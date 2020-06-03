2020-06-03T12:16:32+03:00
Политика

Ольга Долгошапко: Ситуация с коронавирусом в ДНР остается стабильной

Министр здравоохранения заявила об отсутствии тенденции к резкому приросту заболеваемостью коронавирусом в ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Ольга Долгошапко сообщила, что ДНР полностью обеспечена лекарствами и оборудованием для лечения коронавирусаОльга Долгошапко сообщила, что ДНР полностью обеспечена лекарствами и оборудованием для лечения коронавирусаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ситуация с коронавирусом в ДНР стабильна, резкого прироста заболеваемостью инфекцией COVID-19 нет. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- На сегодняшний день Республика в полной мере обеспечена лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции, а также необходимым медицинским оборудованием, кислородом и изделиями медицинского назначения, которые мы получаем из Российской Федерации, - рассказала Ольга Долгошапко.

По словам министра, процент заболевших от общего количества обследованных составляет около 15% положительных тестов. Из этих положительных тестов порядка 60% - это люди с легким или бессимптомным течением болезни. Количество людей с заболеванием средней степени тяжести составляет 25% и около 15% - люди с тяжелым проявлением коронавирусной инфекции. Также руководитель ведомства добавила, что ДНР располагает достаточным количеством тест-систем для определения коронавирусной инфекции.

- Тестов в Республике достаточно. Недавно мы получили еще одну крупную партию – на 10 тысяч исследований. Поэтому могу с уверенностью сказать, что сформирован очень большой запас тест-систем, - сказала Ольга Долгошапко.

Она подчеркнула, что благодаря своевременному введению Главой ДНР ряда ограничительных мер, массового распространения болезни и большого количества случаев тяжелого течения болезни удалось избежать.

- У нас получилось предотвратить сценарий событий, который мы могли наблюдать, например, в Италии, Испании, США, где, кроме прочего, зафиксирован очень высокий уровень смертности, - отметила министр.

Глава Минздрава также заявила, что аппаратами искусственной вентиляции легких Республика обеспечена в достаточном объеме. С коронавирусной инфекцией сегодня в Республике работает 17 госпитальных баз, где проходят лечение порядка 400 человек. 230 аппаратов выделены для пациентов с коронавирусной инфекцией. 48 человек нуждаются в кислородной поддержке, чаще всего это маска. И всего 2 человека сейчас находятся на искусственной вентиляции легких через интубационную трубку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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