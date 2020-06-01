Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Донецке 2020

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:04:40+03:00

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Парад Победы 2020 в Донецке состоится 24 июня. Об этом в ходе совместной с командованием Народной милиции проверки боеготовности нескольких воинских частей и уровня материально-технического оснащения подразделений сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Поручаю подготовить улицу Артема к проведению военного парада 24 июня, - сказал Денис Владимирович.

Главе Донецкой Народной Республики продемонстрировали военную технику и форма участников парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны.

Отмечается, что в торжественном марше примут участие порядка 2500 человек и больше ста единиц военной техники.

Надомным, что ранее, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории государства проведение парада 9 мая было перенесено на неопределенный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU