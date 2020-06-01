Денис Пушилин отметил высокие достижения детей из ДНР на международных площадках

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:37:46+03:00

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В поздравлении Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что взрослые, обязаны приложить все усилия, чтобы дети Республики воспитывались и учились в счастливой и процветающей стране.

- Донецкая Народная Республика богата юными талантами. Наши дети достигают больших успехов в учебе, науке, спорте, искусстве. Показывают высокие результаты на престижных олимпиадах, фестивалях, состязаниях. Завоевывают победы на международных площадках.

Денис Владимирович выразил признательность всем неравнодушным к судьбе подрастающего поколения.

- В центре особого внимания находятся дети из прифронтовых районов, из семей, эвакуированных из обстреливаемых городов Республики, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для государства защита их прав – в приоритете.

Детям Денис Пушилин пожелал здоровья, счастья и мирного неба над головой.

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ИСТОЧНИК KP.RU