«Мы были рядом с укрытием и только это нас спасло!» Дети Старомихайловки калибр определяют на слух

Публикация «Комсомольской правды» о бедственном положении семьи Гончаровых из Старомихайловки не прошла незамеченной. В ней шла речь о вдовце, который воспитывает детей в разваливающемся домике буквально на линии фронта. Детям была недоступна дистанционная форма обучения, так как в доме не только ноутбуков не водилось, но даже самых простых телефонов. «Комсомолка» решила семье помочь.

Кто-то молча помогал, а кто-то - осуждал

Каких только писем я не получила после этого в личку! Кто-то предлагал технику – пусть и б/у, но вполне исправную. Кто-то хотел вывезти детей на каникулы. Кто-то перечислял деньги волонтерам с пометкой: «Растите настоящими мужчинами!», «Владикавказ с вами, дончане».

Но были и такие, кто не удержался от осуждения. Мне писали всякие подробности из истории этой семьи. Упрекали, что папа нигде не работает. Что этой семье помогала жена Захарченко, а дом так и остался развалюхой. Кое-кто даже призывал опеку отобрать детей и отправить их в интернат. В основном, это были те, кто и сам никогда никому не помогает, но зато всегда знает, как лучше. Есть хорошее выражение: те, кто знает – как лучше, не знает - как действительно хорошо.

В любом добром деле есть важный принцип «не навреди». Не нужно мнить себя Богом, вершащим судьбы, когда помогаешь кому-то. Никто из нас не способен изменить чью-то судьбу, перевоспитать, если сам человек этого не хочет. Поэтому мы делаем то малое, что можем.

В данном случае на клич о помощи семье Гончаровых, отозвалась жительница Харцызска Марина Осламенко, которая решила подарить старомихайловцам стиральную машинку. Еще один дончанин, попросив не называть его, подарил мальчишкам ноутбук б/у.

А когда была собрана необходимая сумма, донецкий волонтер Андрей Лысенко купил Гончаровым новенький ноутбук.

Калибр определяют на слух

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/782388" frameborder="0"></iframe> Дети из прифронтовой Старомихайловки получили подарки от "Комсомолки".Юлия АНДРИЕНКО

Накануне дня защиты детей, вместе с подарками отправляемся в Старомихайловку. Там нас уже ждут.

Славик и Саша Гончаровы, не дожидаясь пока подъедем к их двору, выбегают навстречу.

- Недавно опять попали под обстрел. Летело из Красногоровки, где стоит Украина. Хорошо, что были возле магазина, спрятались там. Пока сидели, насчитали 56 взрывов, - буднично рассказывает старший, у него на лбу – почти взрослые морщины.

Для этих детей «плюс» и «минус» - не только математические действия, они уже по звуку определяют, какой калибр и на какую улицу упал, знают, как вести себя при обстреле и где лучше прятаться от смертоносных осколков.

Тех, кто не слишком знаком с реалиями Донбасса, часто возмущает – как же так? почему не уезжают-не убегают, ведь дети не должны жить на войне? Ответ прост и банален – для того, чтобы куда-то уехать, устроиться на новом месте, нужны деньги. А их нет. Тем, кто задает подобные вопросы, я предлагаю - а вы бы приютили семью у себя? Обычно – в ответ тишина.

«Комсомолка» сдержала обещание – привезла ребятам технику.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Продукты покупали в долг

У семьи Гончаровых долг в магазине. Да и не только у них. Работы толком в селе нет, а потому продавцы идут навстречу – тут все друг друга знают, не подведут.

- Люди приходят, а как же? Кушать-то хочется! У стариков большую часть пенсии «съедает» аптека. А потому все на доверии, - признается продавец.

Волонтеры полностью погасили этот долг. А дальше едем домой к Гончаровым, где помимо техники, Андрей Лысенко вручает им два усиленных продуктовых набора. А кроме того, еще удается оплатить интернет на полгода.

Саша и Славик не могут глаз от ноутбуков отвести.

- Парни, благодаря неравнодушному человеку, удалось вам сразу два ноута привезти, чтобы вы не спорили, чья очередь. Но пообещайте не просиживать за ними весь день, отцу ваша помощь очень нужна, особенно летом, - прошу я и они дружно кивают.

Андрей Лысенко говорит мне, что попытается пристроить детвору летом в ростовский лагерь, чтобы хоть немного отдохнули от войны, окунулись в настоящее детство.

Дом Гончаровых нуждается в капитальном ремонте.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Во дворе у них затеяна какая-то своя детская стройка из смеси песка и глины – лабиринты, пещеры, башенки. А вот сам дом Гончаровых давно нуждается в капитальном ремонте. И тут клич в добрые люди не поможет – нужно внимание власти. Постараемся и в этом вопросе семье посодействовать.

Благодарим всех читателей «Комсомолки», кто откликнулся на призыв помочь детям, живущим практически на передовой. Без вас эта история никогда бы не случилась!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Корона-выпуск»: Выпускники нарисовали оригинальное граффити во дворе школы

Из-за режима повышенной готовности выпускной у школьников ДНР прошел дистанционно [фото] (подробнее)