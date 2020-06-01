«Мы были рядом с укрытием и только это нас спасло!» Дети Старомихайловки калибр определяют на слух
Публикация «Комсомольской правды» о бедственном положении семьи Гончаровых из Старомихайловки не прошла незамеченной. В ней шла речь о вдовце, который воспитывает детей в разваливающемся домике буквально на линии фронта. Детям была недоступна дистанционная форма обучения, так как в доме не только ноутбуков не водилось, но даже самых простых телефонов. «Комсомолка» решила семье помочь.
Кто-то молча помогал, а кто-то - осуждал
Каких только писем я не получила после этого в личку! Кто-то предлагал технику – пусть и б/у, но вполне исправную. Кто-то хотел вывезти детей на каникулы. Кто-то перечислял деньги волонтерам с пометкой: «Растите настоящими мужчинами!», «Владикавказ с вами, дончане».
Но были и такие, кто не удержался от осуждения. Мне писали всякие подробности из истории этой семьи. Упрекали, что папа нигде не работает. Что этой семье помогала жена Захарченко, а дом так и остался развалюхой. Кое-кто даже призывал опеку отобрать детей и отправить их в интернат. В основном, это были те, кто и сам никогда никому не помогает, но зато всегда знает, как лучше. Есть хорошее выражение: те, кто знает – как лучше, не знает - как действительно хорошо.
В любом добром деле есть важный принцип «не навреди». Не нужно мнить себя Богом, вершащим судьбы, когда помогаешь кому-то. Никто из нас не способен изменить чью-то судьбу, перевоспитать, если сам человек этого не хочет. Поэтому мы делаем то малое, что можем.
В данном случае на клич о помощи семье Гончаровых, отозвалась жительница Харцызска Марина Осламенко, которая решила подарить старомихайловцам стиральную машинку. Еще один дончанин, попросив не называть его, подарил мальчишкам ноутбук б/у.
А когда была собрана необходимая сумма, донецкий волонтер Андрей Лысенко купил Гончаровым новенький ноутбук.
Калибр определяют на слух
Дети из прифронтовой Старомихайловки получили подарки от "Комсомолки".Юлия АНДРИЕНКО
Накануне дня защиты детей, вместе с подарками отправляемся в Старомихайловку. Там нас уже ждут.
Славик и Саша Гончаровы, не дожидаясь пока подъедем к их двору, выбегают навстречу.
- Недавно опять попали под обстрел. Летело из Красногоровки, где стоит Украина. Хорошо, что были возле магазина, спрятались там. Пока сидели, насчитали 56 взрывов, - буднично рассказывает старший, у него на лбу – почти взрослые морщины.
Для этих детей «плюс» и «минус» - не только математические действия, они уже по звуку определяют, какой калибр и на какую улицу упал, знают, как вести себя при обстреле и где лучше прятаться от смертоносных осколков.
Тех, кто не слишком знаком с реалиями Донбасса, часто возмущает – как же так? почему не уезжают-не убегают, ведь дети не должны жить на войне? Ответ прост и банален – для того, чтобы куда-то уехать, устроиться на новом месте, нужны деньги. А их нет. Тем, кто задает подобные вопросы, я предлагаю - а вы бы приютили семью у себя? Обычно – в ответ тишина.
«Комсомолка» сдержала обещание – привезла ребятам технику.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Продукты покупали в долг
У семьи Гончаровых долг в магазине. Да и не только у них. Работы толком в селе нет, а потому продавцы идут навстречу – тут все друг друга знают, не подведут.
- Люди приходят, а как же? Кушать-то хочется! У стариков большую часть пенсии «съедает» аптека. А потому все на доверии, - признается продавец.
Волонтеры полностью погасили этот долг. А дальше едем домой к Гончаровым, где помимо техники, Андрей Лысенко вручает им два усиленных продуктовых набора. А кроме того, еще удается оплатить интернет на полгода.
Саша и Славик не могут глаз от ноутбуков отвести.
- Парни, благодаря неравнодушному человеку, удалось вам сразу два ноута привезти, чтобы вы не спорили, чья очередь. Но пообещайте не просиживать за ними весь день, отцу ваша помощь очень нужна, особенно летом, - прошу я и они дружно кивают.
Андрей Лысенко говорит мне, что попытается пристроить детвору летом в ростовский лагерь, чтобы хоть немного отдохнули от войны, окунулись в настоящее детство.
Дом Гончаровых нуждается в капитальном ремонте.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Во дворе у них затеяна какая-то своя детская стройка из смеси песка и глины – лабиринты, пещеры, башенки. А вот сам дом Гончаровых давно нуждается в капитальном ремонте. И тут клич в добрые люди не поможет – нужно внимание власти. Постараемся и в этом вопросе семье посодействовать.
Благодарим всех читателей «Комсомолки», кто откликнулся на призыв помочь детям, живущим практически на передовой. Без вас эта история никогда бы не случилась!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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