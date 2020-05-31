«Корона-выпуск»: Выпускники нарисовали оригинальное граффити во дворе школы
25 мая прозвенел последний звонок для всех выпускников Республики. Однако из-за режима повышенной готовности выпускного у них не было.
Некоторые школы нашли решение и провели праздник дистанционно в социальных сетях, а выпускники харцызской школы номер 3 закончили год оригинально. В память о проведенных в стенах школы годах ребята нарисовали граффити на асфальте на территории учебного заведения. Их творчество разлетелось по социальным сетям.
Ребята написали на асфальте «Корона-выпуск 2020».
Выпускники нарисовали граффити в память о школе. Фото: vk.com/papochki_khartsyzka
Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса школьники и студенты несколько месяцев были на дистанционном обучении. Проведение итоговой государственной аттестации также пришлось отменить. Даже поступление у абитуриентов пройдет в дистанционном виде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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