Одиночный субботник: В ДНР поддержали российскую эко-акцию «Мини субботник»

31 Май 2020 2020-05-31T11:32:30+03:00

В прошлом году Республика отличилась эко-флешмобом, который запустил макеевский школьник Фото: Вера СИДОРОВА

Массовые субботники на сегодняшний день проводить нельзя из-за режима повышенной готовности, но никто не запрещает выкинуть встречный на дороге мусор в контейнер

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В России запустили акцию «Мини субботник», к которому решили присоединиться активисты ДНР. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Принять участие в акции очень просто, отправляясь на прогулку с семьёй или друзьями, занимаясь физической культурой и спортом, а также после отдыха на природе, каждый может внести значительный вклад в экологию Республики путём сбора встречного мусора, — говорится в сообщении.

Для участия в акции нужно: взять мусорный пакет и перчатки, собрать мусор и выложить фото или видео в социальные сети с хештегами #чистаяРеспублика, #убираютамгдеотдыхаю, #минисубботник.

Напомним, что из-за режима повышенной готовности, введенного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в Республике не организовывают массовые мероприятия. Поэтому участники «Мини субботника» должны выполнить еще парочку условий акции: нужно соблюдать социальную дистанцию, пользоваться перчатками и антисептиками.

— Это достойный пример для будущего поколения. Начни с себя, и за тобой последуют другие! Донецкая Народная Республика – наш дом! Так давайте позаботимся о чистоте нашего дома! — добавили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU