2020-05-30T10:41:10+03:00
Общество

В ДНР выделили почти 100 миллионов рублей на зарплату сотрудникам украинской компании «Вода Донбасса»

Водой из основной артерии региона пользуются больше 3 миллионов жителей по обе стороны фронта
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Водой из канала Северский Донец-Донбасс пользуются больше 3 миллионов жителей по обе стороны линии разграничения. Фото: «Вода Донбасса»Водой из канала Северский Донец-Донбасс пользуются больше 3 миллионов жителей по обе стороны линии разграничения. Фото: «Вода Донбасса»
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Год назад украинские энергетики грозились оставить Донбасс без питьевой воды. Тогда из-за долга за электроэнергию они не продлили каналу Северский Донец-Донбасс договор. Кроме угроз отключить компанию «Вода Донбасса» от напряжения, Украина более пяти месяцев не платила зарплату ее работникам.

Задолженность Киева перед почти семью тысячами сотрудников предприятия, работающими на территории Донецкой Народной Республики, составляла свыше 250 миллионов рублей. Водой из основной артерии региона пользуются больше 3 миллионов жителей по обе стороны линии разграничения. О судьбе украинской компании «Вода Донбасса» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец.

Сергей Наумец: Правительство Республики выделили почти 100 миллионов рублей на зарплату сотрудникам предприятия «Вода Донбасса» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сергей Наумец: Правительство Республики выделили почти 100 миллионов рублей на зарплату сотрудникам предприятия «Вода Донбасса»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Развалить «Воду Донбасса» не дало Правительство ДНР, оно своевременно вмешалось в ситуацию. В прошлом году на зарплату сотрудникам компании было выделено 355 миллионов рублей. В этом – уже почти 100 миллионов, - сообщил Сергей Сергеевич.

В Республике тариф на водоснабжение невысокий (ниже, чем в Украине). А из-за эпидемии коронавируса сборы компании упали – за воду сейчас платят чуть больше 70 процентов жителей. Водоснабжающему предприятию не хватает собранных средств на выплату зарплаты своим сотрудникам. Дабы выделенные из бюджета Республики деньги дошли до каждого работника «Воды Донбасса», их перечисляют на карточки Центрального республиканского банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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