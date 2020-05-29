2020-05-29T20:51:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР можно будет пройти экспресс-тест на коронавирус

Платный экспресс-тест будет доступен всем желающим
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Экспресс-тестов хватит для всех желающихЭкспресс-тестов хватит для всех желающихФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Скоро в Донецкой Народной Республике все желающие смогут пройти экспресс-тест на коронавирус COVID-19.

- Экспресс-тест показывает не сам вирус, а наличие антител к нему, то есть иммунитета к повторному заражению. Если человек никогда не болел коронавирусом, то тест будет отрицательным, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Глава Минздрава Ольга Долгошапко: Это исследование показывает наличие иммунитета к коронавирусу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Глава Минздрава Ольга Долгошапко: Это исследование показывает наличие иммунитета к коронавирусуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Справки об отсутствии заболевания COVID-19 необходимы, прежде всего, для тех, кто собрался в Россию. Имея их на руках, люди смогут пересечь границу и избежать там самоизоляции. Экспресс-тесты планируют проводить в лабораториях Донецка и Макеевки. Результат будет готов уже через 10-15 минут.

- На то, чтобы начать проводить эти исследования, нашим лабораториям потребуется два-три дня. Сейчас определяемся с тем, в каких больницах будут делать экспресс-тест на антитела к коронавирусу COVID-19, и с формой самой справки, - сообщила Ольга Николаевна.

Экспресс-тестов китайского производства из России поступило достаточно. Для их проведения берется кровь из пальца. Ориентировочная стоимость будущего исследования - 1500-1600 рублей.

СПРАВКА «КП»

Антитела – это особые белковые молекулы, которые вырабатывают лимфоциты крови в ответ на вирусы. По их концентрации можно достоверно судить о ходе течения заболевания и выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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