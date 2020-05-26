Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Летом эпидемия коронавируса может пойти на спад

В Донецкой Народной Республике пока удается сдерживать эпидемию коронавируса. Этот феномен можно объяснить личностью главы Министерства здравоохранения Ольги Долгошапко. Волевая женщина больше 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. А когда началась война, не задумываясь, возглавила Первый военный госпиталь. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко поведала не только о борьбе с распространением коронавируса, но и в целом о состоянии медицины.

УСТАЛОСТЬ ПРИНОСИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

- Ольга Николаевна, каждый день в Минздраве заседает штаб по противодействию распространению коронавируса. Вы анализируете информацию с больниц и оперативно принимаете решения. Как справляетесь с нагрузкой?

- Я привыкла к труду с детства, напряженная работа мне всегда интересна, особенно, если она на благо общества. В последнее время часто прихожу домой очень-очень уставшей, но душу греет мысль, что день прожит не зря, что общими усилиями удалось продвинуться в сдерживании эпидемии. В нашей большой команде специалисты Министерства здравоохранения, главные врачи стационаров. У нас есть единомышленники в МВД, МЧС и других ведомствах.

Впервые мы столкнулись с эпидемией такого масштаба. Хочу через вашу газету сказать огромное спасибо своим коллегам, медработникам Центров первичной медико-санитарной помощи; медицинским и немедицинским работникам, которые единым строем противостоят распространению коронавирусной инфекции. Это сотрудники инфекционных стационаров (сейчас в Республике таких пятнадцать. – Авт.), водители Скорой помощи, все, кто перевозит больных, пробирки с анализами. Это и работники прачечных, столовых. И, конечно, наша доблестная санстанция! Лаборанты, дезинфекторы, которые каждый день своим трудом спасают чьи-то жизни.

Покупка кофе в респираторе стала обыденностью. Люди по-прежнему живут в режиме повышенной готовностиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«МЫ ЧЕСТНО ПОКАЗЫВАЕМ ВСЕ СМЕРТИ»

- Коронавирус заслонил собою все остальные смерти. От каких болезней сейчас больше умирает людей?

- У нас, как и во всех странах постсоветского пространства, чаще всего умирают от инсультов и инфарктов. На втором месте – смертность от онкологических заболеваний. На третьем – несовместимые с жизнью травмы. Люди погибают в ДТП намного чаще, чем от коронавируса. Еще и война продолжается.

В Республике от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 13 человек. А заразились за все время 409 жителей, из них 100 – полностью выздоровели.

Четверо больных с подтвержденным COVID-19 инфицированием скончались по другим причинам. То есть они не дошли до той стадии, когда могли бы умереть от коронавирусной пневмонии. У одних были метастазы из-за онкологических заболеваний, у других - тромбоз сосудов кишечника, а также тромбоэмболия легочной артерии.

Чтобы сделать один тест на коронавирус, сотрудники лабораторий в «скафандре» проводят по 6-8 часов. Фото: МЗ ДНР

Первые умершие действительно от коронавируса страдали обструктивным бронхитом. Это нарушение проходимости дыхательных путей из-за обструкции (в переводе с латыни - преграды). Заболевание новой инфекцией тяжелее протекает при болезнях сердца, сахарном диабете, серьезных нарушениях иммунной системы и хронических заболеваниях легких. Также оно тяжело лечится у людей старше 60 лет.

Сейчас показатель летальности от коронавируса COVID-19 в пределах 3-3,5 процентов. Практически на таком же уровне, как от свиного гриппа (H1N1). В этом году от пневмоний, вызванных H1N1, умерло тридцать три человека.

- Получается, у нас подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом 409, а на учете, например, по онкозаболеваниям - больше 17 тысяч человек.

- Мы честно показываем все смерти от коронавирусной инфекции. Я не вру и того же самого требую от своих сотрудников. Мне как врачу, организатору и ученому важно знать правду. Потому что в других странах много надуманного и откровенно ложных сведений. В Италии и США почему-то в одночасье люди десятками тысяч стали умирать от коронавирусной инфекции, в то время как резко снизилась смертность от всех остальных болезней. Я не думаю, что это так на самом деле.

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ ВЫПУСКАЮТ 11 ПРЕДПРИЯТИЙ

- Часто в больницы поступают раненые мирные жители?

- Только во время недавних обстрелов Александровки на западе Донецка и Саханки в Новоазовском районе пострадали восемь человек, из них - пятеро детей.

Так, в Александровке в жилом секторе ранены пожилой мужчина и трое детей. В Саханке пострадали двое временных рабочих, ремонтировавших крышу сельского Дома культуры, а также ранены мальчик и девочка, находившиеся неподалеку.

Детей госпитализировали в Республиканский травматологический центр, Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДОКТМО) и Новоазовскую районную больницу. К счастью, все пострадавшие идут на поправку.

Сейчас обстановка на линии разграничения обострилась из-за попыток украинской армии наступать. Больницы в Республике функционируют в штатном режиме, у нас есть запас лекарств на случай необходимости оказывать помощь пострадавшим.

Обстрелы продолжаются каждый день. Особенно страдает Донецк: прифронтовой Петровский район, поселок Октябрьский, микрорайоны, которые находятся недалеко от железнодорожного вокзала. Постоянные обстрелы испытывает на себе Горловка. Также украинские войска регулярно обстреливают и села Новоазовского и Тельмановского районов, город Докучаевск.

Истинные медики сутками дежурят и ездят на «скорой»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Достаточно ли лекарств в аптеках?

- За наличие препаратов в частных аптеках (а их ассортимент сейчас там примерно одинаковый) отвечают заведующие и руководители фармобъединений. В Республики одно государственное предприятие «Лекарства Донбасса» обеспечивает медикаментами больницы и аптеки на их территории.

Сейчас есть дефицит с перекисью водорода. Это очень дешевый и при этом эффективный дезинфицирующий препарат. Мы разобрались в ситуации: дефицит создан искусственно. В ближайшее время перекись водорода появится в аптеках.

Решен вопрос с наличием медицинских масок. Сейчас в Республике одиннадцать предприятий шьют их из марли и спанбонда.

ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТЕПЕННО ОБНОВЛЯЕМ

- В каком состоянии оборудование в больницах? Получают ли они новые лечебные и диагностические аппараты?

- Из всего оборудования, которое было приобретено до начала боевых действий, 80 процентов – это практически уже полностью изношенное. Морально устарело больше половины наркозно-дыхательных аппаратов, их начали эксплуатировать еще в 70-80-е годы прошлого столетия. Это же касается рентгеновских аппаратов и оборудования с источниками ионизирующего излучения в наших онкологических больницах. К тому же сейчас из двадцати пяти компьютерных томографов работают всего двенадцать. Остальные требуют замены или ремонта, если вообще не списания.

Республика начала получать новое крупное оборудование каждый год, начиная с 2017-го, благодаря Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и гуманитарной помощи Российской Федерации.

К примеру, в прошлом году мы передали Республиканской детской клинической больнице магнитно-резонансный томограф (МРТ). Это произошло впервые за всю историю существования клиники. Республиканский травматологический центр получил современный компьютерный томограф.

Новую рентгеновскую установку передали Новоазовской центральной районной больнице. Под Новоазовском постоянно идут боевые действия, и массово поступают раненые. Эта установка очень выручает. Когда в феврале во время снегопада под Новоазовском перевернулся пассажирский автобус, было много пострадавших. Благодаря ей, медики оперативно приняли решение, кого перевести в Донецк в травматологический центр, а кого отпустить домой. Среди пассажиров были и граждане России.

Кстати, больница в Новоазовске обслуживает и соседний Тельмановский район. Точно такой же аппарат МРТ получило и ДОКТМО.

Мы получаем из России и более мелкие аппараты для ультразвуковой диагностики, стерилизаторы, автоклавы и так далее.

Ольга Николаевна рассказала, что новое медоборудование Республика получает по линии гуманитарной помощи из РоссииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

АКТИВНАЯ ПАТРИОТКА СИСТЕМЫ СЕМАШКО

- Ольга Николаевна, какой сейчас дефицит врачей? Как удается сдерживать ситуацию с коронавирусом?

- На сегодня в Республике работают 8775 врачей. Дефицит врачей больше 6 тысяч. Потребность есть во всех специальностях. Практически полностью укомплектованы только стоматологи и дерматовенерологи. Прежде всего, не хватает анестезиологов-реаниматологов, врачей Скорой помощи.

Также дефицит хирургов. Большая проблема с педиатрами, потому что в 2012 году Донецкая область попала в «пилотный проект» вместе с другими областями Украины - Днепропетровской, Винницкой и Киевской, на которых отрабатывалась система семейной медицины. В итоге была фактически уничтожена участковая служба педиатров и созданы центры первичной медико-санитарной помощи. В большинстве из них сотрудников заставили переучиться на семейных врачей и принимать взрослых и детей одновременно.

Это привело к разрушению системы здравоохранения Николая Александровича Семашко – первого наркома здравоохранения СССР. Я была, есть и буду активной патриоткой системы Семашко. Считаю, что эта система здравоохранения лучшая в мире, она выдержала испытания двумя войнами: гражданской 1918-1920 годов и Великой Отечественной. Выдерживает и сейчас испытание сегодняшней гражданской войной и коронавирусной эпидемией.

При таком дефиците кадров справляемся как раз благодаря системе Семашко, которую пытаемся удержать и в которой продолжаем работать. Она предусматривает наличие санитарно-эпидемиологической службы. Украина же свою санэпидслужбу фактически уничтожила.

В основе этой системы - методы работы земских врачей в царской России. Это были бессребреники в сельской местности. В мороз, зной, дождь и в пургу они приезжали к своим пациентам на чем угодно, приходили пешком.

Я бы очень хотела, чтобы все наше здравоохранение вернулось к системе Семашко с ее участковыми терапевтическими и педиатрическими службами. Объединение центров первичной медико-санитарной помощи с больницами, из которых их искусственно выделили, совпадает с пожеланиями наших жителей.

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС ДЕЛАЮТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

- По вашему мнению, когда преодолеем эпидемию коронавируса?

- Судя по ситуации в мире, коронавирус пришел надолго. По крайней мере, ни на месяц и ни на два. В Китае с активным распространением нового коронавируса боролись три месяца. Сейчас там есть еще раз заразившиеся COVID-19. В Китае прогнозируют уже вторую волну эпидемии.

Думаю, что у нас коронавирус может пойти на спад летом.

Ношение масок – залог сохранения здоровьяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Что у заразившихся COVID-19 происходит с легкими?

- Из-за воспаления разрушаются сосуды, дыхательная ткань может замещаться соединительной. Соответственно, уменьшается дыхательная поверхность легких. Из-за этого переболевшие COVID-19 становятся более восприимчивыми к любым респираторным вирусным инфекциям. Вскоре специалисты начнут разрабатывать методы реабилитации.

- Ольга Николаевна, насколько тяжело врачам и медсестрам, которые сейчас в самом эпицентре борьбы с коронавирусом? Кого из них можно назвать героями?

- Я считаю, что все медицинские работники, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией, начиная от главных врачей вплоть до каждой санитарочки, прачки, работника санпропускника, лаборатории, – герои!

Врачи Скорой и участковые, которые приезжают к больным по вызову, прекрасно понимают, что, даже надев средства защиты, все равно подвергают свою жизнь опасности быть инфицированными и заболеть. Но истинных медиков, которые действительно любят свою профессию, это не останавливает. Они могут сутками дежурить, ездить на Скорой.

Врачей-эпидемиологов и врачей вирусологических лабораторий я бы тоже назвала героями. Чтобы сделать один тест на коронавирус, они надевают на себя «скафандр» (специальный медицинский костюм) с маской, очками и в таком облачении работают 6-8 часов. До глубокой ночи и даже по выходным.

Герои - это те, кто каждый день заходит в палаты к больным COVID-19, особенно отделений реанимации. И те, кто находит нужные слова для людей на карантине в больницах. Порой нелегко объяснить, почему они должны 14 дней быть взаперти.

У нас в больницах так - у кого-то обнаруживают коронавирус, и двери отделения закрывают на ключ. Остаются больные и персонал. Медики успокаивают пациентов, многие возмущаются. У некоторых маленькие дети, больные родственники… Но жесткий карантин есть жесткий карантин.

- Многие в Донецке до сих пор к коронавирусу относятся несерьезно.

- Порой врачам сложно пациентам объяснить, почему надо проходить лечение, если их ничего не беспокоит, а на рентгене видна пневмония. У нас были случаи, когда люди уходили из стационаров, а затем Скорая привозила их уже с дыхательной недостаточностью в реанимацию. Некоторые действительно порой недооценивают всю серьезность ситуации.

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