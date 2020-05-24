«Люди здесь дружные. Название обязывает»: Как живет улица в Донецке, названная в честь «Комсомольской правды»
Я удивился, когда руководитель «Комсомольской правды» в Донецке сказал, что у нас есть одноименная улица. В канун юбилея газеты (а в воскресенье «Комсомолке» исполняется 95 лет!) редакционной машиной меня привезли на ту самую улицу, по которой не терпелось прогуляться.
Она находится в Калининском районе. Начинается от улицы Ходковского, где расположено управление ГАИ МВД ДНР. Здесь тихо, чисто, много цветочных клумб. Машины проезжают редко, а возле дворов играют ребятишки.
МНОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ РОССИИ
- Это раньше была Нахаловка, в 1947 году здесь строились без плана, - рассказывает местная жительница Марья Петровна. - Мои дед с бабкой после Великой Отечественной войны сюда приехали из села Константиновка, что за Марьинкой бывшей Донецкой области. У них было трое детей. Если бы они там остались, то умерли б с голода. Здесь построить дом им помогли родственники.
На противоположной стороне улицы дома побогаче. Они были построены на пять, а то и десять лет позже. Здесь много переселенцев из России. Тогда в Донбасс приезжали работать на шахтах и металлургическом заводе, основанном британским промышленником Джоном Юзом.
- У нас живут дружные доброжелательные люди, - говорит житель «Комсомольской правды» Дмитрий Разинкин. – Название улицы обязывает. «Комсомолку» любим давно, читаем от корки до корки.
ВОЗИЛИ ОПОЛЧЕНЦАМ ПРОДУКТЫ И НОСКИ
Квартальная Валентина Орлова рассказывает, что в 2014 году, когда вспыхнула война, местные жители не остались в стороне.
- Люди поддерживали ополченцев на «Мотеле», привозили им чай, кофе, сигареты и носки. Посильную помощь оказывали и раненым, которые тогда проходили лечение в больнице Калинина, - говорит Валентина Ивановна.
Она показала на улице родник. Местные умельцы благоустроили его, накрыв сверху металлической крышкой. Многие здесь набирают воду.
Валентина Ивановна показала родникФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Все дома ухоженные, утопают в зелени и цветах. Кое-где кипит работа.
- Достраиваю дом для дочери, - говорит Михаил Александрович. – Делаю новые раздвижные ворота и забор.
Несмотря на войну, местные жители строят домаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
На улице 70 лет не было асфальта. Его положили в 2015 году благодаря первому Главе ДНР Александру Захарченко.
Протяженность «Комсомольской правды» два километра. Она выводит на Левобережную к спорткомплексу «Спарта». Отсюда открывается живописный вид на реку Кальмиус и центр Донецка с его высотками.
Улица выводит на КальмиусФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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