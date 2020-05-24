2020-05-24T10:11:20+03:00
Общество

«Люди здесь дружные. Название обязывает»: Как живет улица в Донецке, названная в честь «Комсомольской правды»

Корреспондент «КП» прогулялся улицей, названной в честь известного издания
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Жителям Донецка нравится читать в «Комсомолке» истории звезд и простых людей, а также узнавать из газеты о работе ПутинаЖителям Донецка нравится читать в «Комсомолке» истории звезд и простых людей, а также узнавать из газеты о работе ПутинаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Я удивился, когда руководитель «Комсомольской правды» в Донецке сказал, что у нас есть одноименная улица. В канун юбилея газеты (а в воскресенье «Комсомолке» исполняется 95 лет!) редакционной машиной меня привезли на ту самую улицу, по которой не терпелось прогуляться.

Она находится в Калининском районе. Начинается от улицы Ходковского, где расположено управление ГАИ МВД ДНР. Здесь тихо, чисто, много цветочных клумб. Машины проезжают редко, а возле дворов играют ребятишки.

На улице «Комсомольская правда» выросли три поколения дончан Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На улице «Комсомольская правда» выросли три поколения дончанФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Улица имени «Комсомольской правды» утопает в зелени и цветах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Улица имени «Комсомольской правды» утопает в зелени и цветахФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На улице «Комсомольская правда» выросли три поколения дончан Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На улице «Комсомольская правда» выросли три поколения дончанФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

МНОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ РОССИИ

- Это раньше была Нахаловка, в 1947 году здесь строились без плана, - рассказывает местная жительница Марья Петровна. - Мои дед с бабкой после Великой Отечественной войны сюда приехали из села Константиновка, что за Марьинкой бывшей Донецкой области. У них было трое детей. Если бы они там остались, то умерли б с голода. Здесь построить дом им помогли родственники.

Улица имени «Комсомольской правды» утопает в зелени и цветах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Улица имени «Комсомольской правды» утопает в зелени и цветахФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На противоположной стороне улицы дома побогаче. Они были построены на пять, а то и десять лет позже. Здесь много переселенцев из России. Тогда в Донбасс приезжали работать на шахтах и металлургическом заводе, основанном британским промышленником Джоном Юзом.

На улице «Комсомольская правда» выросли три поколения дончан Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На улице «Комсомольская правда» выросли три поколения дончанФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- У нас живут дружные доброжелательные люди, - говорит житель «Комсомольской правды» Дмитрий Разинкин. – Название улицы обязывает. «Комсомолку» любим давно, читаем от корки до корки.

ВОЗИЛИ ОПОЛЧЕНЦАМ ПРОДУКТЫ И НОСКИ

Квартальная Валентина Орлова рассказывает, что в 2014 году, когда вспыхнула война, местные жители не остались в стороне.

- Люди поддерживали ополченцев на «Мотеле», привозили им чай, кофе, сигареты и носки. Посильную помощь оказывали и раненым, которые тогда проходили лечение в больнице Калинина, - говорит Валентина Ивановна.

Улица имени «Комсомольской правды» утопает в зелени и цветах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Улица имени «Комсомольской правды» утопает в зелени и цветахФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Улица имени «Комсомольской правды» утопает в зелени и цветах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Улица имени «Комсомольской правды» утопает в зелени и цветахФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Она показала на улице родник. Местные умельцы благоустроили его, накрыв сверху металлической крышкой. Многие здесь набирают воду.

Валентина Ивановна показала родник Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Валентина Ивановна показала родникФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Все дома ухоженные, утопают в зелени и цветах. Кое-где кипит работа.

- Достраиваю дом для дочери, - говорит Михаил Александрович. – Делаю новые раздвижные ворота и забор.

Несмотря на войну, местные жители строят дома Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Несмотря на войну, местные жители строят домаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На улице 70 лет не было асфальта. Его положили в 2015 году благодаря первому Главе ДНР Александру Захарченко.

Протяженность «Комсомольской правды» два километра. Она выводит на Левобережную к спорткомплексу «Спарта». Отсюда открывается живописный вид на реку Кальмиус и центр Донецка с его высотками.

Улица выводит на Кальмиус Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Улица выводит на КальмиусФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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ИСТОЧНИК KP.RU

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