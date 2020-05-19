Отдых в ДНР 2020: Буквально в 40 километрах от Донецка дончан ждет живописная Зуевка

Не за горами лето, а потому вопрос отдыха в ДНР 2020 волнует многих. Все мы ждем открытия границ, но уже сейчас понятно – мир не будет прежним. Коснется это и путешествий. Наверняка, при пересечении границ вскоре потребуются прививочные паспорта установленного международного варианта и другие ограничения, о которых раньше можно было только в фантастических романах прочитать. А потому стоит осмотреться вокруг и найти места для отдыха, куда рукой подать.

Вода в реке кристально-чистая.Фото: Илья Богатиков

Зуевка такая разная

В 40 км от Донецка находится Зуевка. Маленькое уютное село, окруженное со всех сторон живописными видами. С одной стороны оно огибается рекой Крынка, а почти по центру пересекается рекой Ольховка. Вокруг – возвышенности Донецкого кряжа, на окраине – скальные выступы и три базовых водохранилища – Зуевское, Ольховское и Ханженковское. Ландшафтный парк «Зуевский» занимает 1,5 тысяч гектар.

Цветок сосны.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дорогу в Зуевке мостили еще пленные немцы – булыжники и до сих пор служат верой и правдой, а заборы многих домов выложены из дикого камня. На завалинке сидят местные жители, внимательно разглядывают нас и, как и положено в селе, приветливо здороваются.

Улочки Зуевки.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Я ищу в памяти картинки, на что же похожа Зуевка? Карпаты? Крым? Щурово? Да, что-то есть. Еще до того, как в тех краях Славяногорск стал Святогорском, а статус лавры незримо изменил все вокруг, как всегда меняют потоки туристов и денег.

Но искать аналоги тут бессмысленно. Зуевка – разная и для маленькой территории все очень насыщенно. Тут, как в сказке: направо пойдешь – к скалам придешь, налево пойдешь – реку найдешь. Пытливому взгляду открываются скалы в лишайниках, река Крынка, поляны серебристого ковыля, сосновый бор, тополиные рощи. Есть тут даже свой искусственный водопад «Водослив» из 52 ступеней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/780002" frameborder="0"></iframe> Зуевку называют Донбасской Швейцарией.Илья Богатиков

Максимальная глубина Крынки 2,5 метра.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И для художников, и для спортсменов

В реальность вас вернет наш родной донбасский пейзаж - на горизонте знай себе дымят трубы Зугрэсской ТЭС. В общем, раздолье для фотографов и художников.

С самой высокой точки посёлка - Зуй-горы, открывается панорамный вид на окрестности, а скалы с отрицательным углом наклона – очень хорошо знакомы любителям экстремального отдыха. Вообще Зуевка еще с советских времен была известна альпинистам, именно здесь проходили их тренировки. Есть здесь скалы для новичков, а есть и отвесные - для настоящих профи.

Естественный скалодром.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но туристы в Зуевке бывают только в сезон, а большими деньгами тут и не пахнет. И есть в этом особенное очарование. С одной стороны – большой наплыв отдыхающих уничтожит хрупкие умиротворение и уют, с другой стороны – деньги так необходимы Зуевке для развития.

Для художников - раздолье.Фото: Илья Богатиков

Здесь легко найти места для уединения, чтобы услышать жужжание шмеля и песню ветра в кронах деревьев. Зуевка – это глубокий тыл, до линии фронта не меньше 50 км, а потому тут можно на миг забыть о шестилетнем изматывающем не мире-не войне и подлечить расшатанные нервы, слушая тишину и вдыхая аромат разнотравья.

Напоминание о войне.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Земляника буквально под ногами.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Каждый год в Зуевке организовывают экстрим-фесты, где можно не только поглазеть на средневековый турнир рыцарей в доспехах, испытать себя в экстремальных видах спорта, но и принять участие в различных мастер-классах. Проходят тут этнические фестивали, слеты реконструкторов и йогов. Летом здесь можно прокатиться на квадроциклах или позволить себе неспешную конную прогулку.

В Зуевке сохранилось немало краснокнижных растений.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кругом очарование заброшенности

Мы проходим под ржавой аркой пионерского лагеря «Спутник». Нас встречают аллеи разросшейся сирени и руины корпусов. Зрелище одновременно жуткое и захватывающее. Жаль, это место могло бы послужить для отдыха ребятни из прифронтовых поселков. Вот-вот, кажется, из-за угла вынырнет колона пионеров с горном и красным стягом.

Руины пионерского лагеря.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но вместо этого овчарка нашего провожатого Николая – Ева поднимает в небо жирного фазана. Живность тут на каждом шагу – зайцы, белки, пернатые уже никого не удивляют. Местные говорят, есть тут косули и хищники водятся, куда ж без них.

Еще одной достопримечательностью Зуевки являются погреба помещиков Иловайских. В дореволюционное сооружение, которое могло бы стать туристической достопримечательностью Республики, вход открыт любому желающему. Монументальность строения потрясает – нас встречают метровой толщины стены, арочные своды, уходящие во тьму тоннели и сумрачный свет, который льется кое-где из круглых зарешеченных окошек. А еще запах нечистот и горы мусора под ногами – результат заброшенности. В конце тоннеля обнаруживаем огромную, вылитую из бетона чашу для квашенья овощей. На ее дне – горы пустых бутылок.

Стены здесь метровые и внутри царит постоянный холод.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Теперь здесь квасят не овощи, а кое-что покрепче.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Возможностей для экскурсий – не счесть

Есть в Зуевке еще и музей морских раковин - уникальная коллекция жилищ моллюсков со всех уголков земного шара. В него мы, увы, не попали из-за карантина и связанных с ним ограничений.

А это энергетический лабиринт.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Насколько разнообразна Зуевка, настолько здесь каждый найдет отдых по душе. Можно рыбачить, можно парить на дельтаплане, покорять скалы, бродить по заброшенным местам, пройтись на байдарке по реке или пролететь над ней на троллее.

Тут можно дотронуться до небес.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А добраться туда несложно - из Донецка, с Южного автовокзала в Харцызск каждые 15-20 минут отправляется маршрутка. Из Харцызска в Зуевку каждый час с 6.00 до 16.00 идет автобус.

Типичный пейзаж Донбасса.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Правда сейчас официально доступ на территорию Регионального ландшафтного парка закрыт.

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