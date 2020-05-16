Как коронавирус обострил страхи дончан

На днях захожу в небольшой магазинчик, торгующий молочными продуктами. Совсем маленький и заставленный ящиками магазин, в котором не протолкнуться – это и понятно. Здесь ни алкоголя, ни сигарет, ни большой прибыли – соответственно, от аренды площадей побольше хозяева отказываются.

Впереди стоит женщина. Не смотря на теплый май, одета в зимнюю куртку, укутана самодельной многослойной маской, на руках – плотные резиновые перчатки. В них, очевидно, можно чистить кислотой трубы – перчатки не повредятся.

Я тоже в маске – без этого атрибута в магазин не пускают. Наклонилась над прилавком, даже не осознавая, что нарушила социальную дистанцию. Но женщина осознала. Начала кричать, чтобы от нее отошли, давать продавщицы заказы, которая (тоже в плотной маске) их не слышала. Я – то отошла, вжавшись в ящики. А укутанная женщина срочно выбежала, чуть не развалив прилавок.

Рассказываю этот случай нашему эксперту – психологу, психотерапевту, к.м.н. Виктору Смирненко.

- Типичная ситуация, когда страхи давно вошли в жизнь этой дамы, а с угрозой коронавирусной инфекции только обострились! Теперь мы все поделились на две категории – тех, кто хочет «спастись», думая скорее о собственной безопасности, а не о безопасности других, и тех, кому на эту заразу наплевать, - говорит Смирненко. – Посмотрите, сколько именно пожилых людей в транспорте без масок. Они уже пережили ни один голодный год, увидели много кризисов, на коронавирус многим наплевать!

- Знаете, не очень приятно встретить человека, который при виде тебя начнет бежать и истерить…

- Проблемы, скорее, в этом человеке. Может, она проходила терапию когда – то и ставила задачу – избавить от страха, а не искать его причину. Страх инстинктивно порождаются, когда появилась новая причина для него, и привычная картина рушится. Раньше боялся выйти, чтоб не встретить женщину с пустым ведром , шагающую рядом с черной кошкой, а теперь тут вирус новый появился. Это называется «ориентировочный» страх. И выражается он в в беспокойстве, неконтролируемом возбуждении. Человеку хочется бежать, спрятаться, закрыться в «домике». Реакция запускается. Все инстинктивно, ничего личного.

- И что же делать?

- Если тревога, страх и нарастающая паника связаны с прошлым, помогает упражнение «здесь и сейчас». Нужно обратиться к своему телу и дыханию. Делать через нос три коротких вдоха и длинный выдох. Несколько раз повторите, и это вернет к реальности. Успокоитесь, и поймете – как справиться с сегодняшним днем.

И еще прием – можно расписать день буквально по минутам, следовать расписанию, но выделить минут десять, чтобы подумать о страхах. Просто отвлечься и поразмыслить над ними. Потом станет легче заниматься своими реальными делами. Самообладание – это наше все в этой кризисной ситуации.

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