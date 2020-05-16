2020-05-16T00:31:28+03:00
Политика

«Такого не было давно!» Жительница Октябрьского рассказала об украинском обстреле

Сегодня украинские военные обстреляли мирные кварталы Донецка [фото] [видео]
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Местная жительница Валентина ПавловнаМестная жительница Валентина ПавловнаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В результате вечернего обстрела Октябрьского со стороны украинских военных повреждения получили четыре жилых дома по проспекту Кремлёвскому. Кроме того, обстрелом повреждены павильоны рынка «Октябрьский».

- Обстреляли несколько домов. От ужаса даже пятки заболели, стоять было тяжело, обстрелы каждый день. Я подошла к окну, отодвинула занавеску и вижу, как крыша соседнего дома просто сыпется! К соседу было прямое попадание в кухню! Прямо в квартиру! Стреляют со стороны Песок. У нас давно такого не было - с 2015 года наверное, - говорит местная жительница Валентина Павловна.

В одной из квартир на первом этаже около 19 часов вечера выбило окно бронебойным снарядом.

Последствия украинского обстрела Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Последствия украинского обстрелаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В поселке Октябрьский проживают немало людей. Жители с опасением отзываются об усугублении ситуации на фронте.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщают об обстрелах со стороны Украины по несколько раз в час. На донецком направлении под обстрелами находится районы Донецкого аэропорта, Вольво-Центра, Старомихайловка, Жабичево, Александровка и район шахты «Абакумова». Применяются крупнокалиберные пулеметы, гранаты, 82 и 120-миллиметровые мины и другое оружие.

По предварительной информации, жертв среди мирных граждан удалось избежать.

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Жительница Октябрьского рассказала об украинском обстреле.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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