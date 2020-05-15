«Очень громко!» ВСУ весь вечер обстреливают пригород Донецка

15 Май 2020 2020-05-15T21:21:28+03:00

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется сотрудниками представительства Республики в СЦКК. Фото: штаб «ООС»

С пяти часов вечера ВСУ не прекращают обстрелы населенных пунктов Республики

Изменить размер текста: A A

С пяти часов вечера боевики ВСУ возобновили обстрелы Республики. Звуки взрывающихся боеприпасов услышали даже жители спальных районов. В представительстве Республике в СЦКК сообщают, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР, стреляют сразу в нескольких направлениях с небольшими промежутками.

Под огнем оказались Донецк, Васильевка, Горловка, Жабичево, Александровка и Старомихайловка. Боевики ВСУ используют минометы, гранатометы, стрелковое оружие, пушки БМП и пулеметы.

— Продолжается обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.12 – Пески – Жабичево: произведено 60 выстрелов из зенитной установки (ЗУ-23), — добавили в представительстве Республики в СЦКК.

Напомним, что за предыдущий отчетный период ВСУ выпустили в сторону населенных пунктов Республики 154 боеприпаса, количество нарушений со стороны противника – 8 раз.

Читайте также:

За неделю семь бойцов ВСУ скончались от осложнений после COVID-19

Одна из больниц в Луганщине отказалась принимать на лечение бойцов ВСУ из зоны «ООС» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU