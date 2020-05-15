За неделю семь бойцов ВСУ скончались от осложнений после COVID-19

15 Май 2020 2020-05-15T19:48:47+03:00

Ранее Осадчий сообщал, что более 800 военнослужащих ОТГ "Север" находятся на обсервации в медучреждениях с пневмонией и коронавирусом. Фото: pravda.com.ua

Одна из больниц в Луганщине отказалась принимать на лечение бойцов ВСУ из зоны «ООС»

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За неделю семь бойцов Вооруженных сил Украины скончались из-за осложнений после COVID-19. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— По информации от дежурного врача 59-го военно-медицинского госпиталя в Северодонецке, за неделю скончались семь военнослужащих, перенесших осложнения вследствие заболевания коронавирусной инфекцией, — рассказал представитель.

Палаты госпиталя переполнены, принять новых пациентов нет возможности. В связи с этим пациенты со средней и легкой степенью тяжести содержатся в полевых обсервационных лагерях. Но как сообщалось ранее, в них бойцы ВСУ не могут получить необходимое медицинское обслуживание. По этой причине днях в панике оттуда сбежали четыре человека. Они отправились в гражданские госпитали в поисках помощи. Но в Северодонецке для них вход закрыт.

— Ссылаясь на указание министра здравоохранения и председателя "Луганской областной военно-гражданской администрации", Северодонецкая городская больница по-прежнему отказывается принимать на лечение военнослужащих ВСУ и передать для нужд силовиков имеющиеся аппараты искусственной вентиляции легких, недостаток которых в военном госпитале стал причиной мучительной смерти четырех человек, — добавил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU