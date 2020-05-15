2020-05-15T16:47:39+03:00
Политика

Четыре бойца ВСУ в панике сбежали из полевого госпиталя

В Народной милиции ЛНР сообщают, что полевой госпиталь ВСУ не готов к работе с пациентами с COVID-19
Екатерина Сорока
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Сбежавшие военные были из 59-го военно-медицинского госпиталя Северодонецка. Фото: zik.uaСбежавшие военные были из 59-го военно-медицинского госпиталя Северодонецка. Фото: zik.ua
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Народная милиция ЛНР сообщила, что полевой обсервационный лагерь ВСУ не готов к работе с пациентами с COVID-19. Медикам выдали старые аппараты вентиляции легких и не обеспечили их тест-системами для выявления вируса. В связи с этим четыре бойца ВСУ с подозрением на COVID-19 на днях в панике сбежали из лагеря. Они отправились искать помощь на гражданке. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В связи с отсутствием тест-систем в 59-м военно-медицинском госпитале Северодонецка из обсервационного лагеря дезертировали четверо военнослужащих с легким и средним течением болезни, рассчитывающие на оказание помощи в гражданских медицинских учреждениях, — говорится в сообщении.

Паника у военнослужащих началась после экстренной госпитализации сослуживцев из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ 13 мая. В лагерь они попали с приступами удушья. Врачи им сразу диагностировали заражение коронавирусом.

— Ночью один из них скончался в связи с отказом неисправного поставленного из госрезерва аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 1978 года выпуска, а второй признан безнадежным пациентом, на которого, в соответствии с инструкцией, предписано не тратить силы и средства, — добавил Осадчий.

На данный момент в полевой обсервации недосчитались четырех человек, еще сорок пациентов с предварительным диагнозом ОРВИ требуют от командования ВСУ срочного тестирования на коронавирус и надлежащего медицинского обеспечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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