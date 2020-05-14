Фоторепортаж: последствия обстрела Старомихайловки
12 мая, около 10 часов утра, под массированным огнем украинских силовиков вновь оказался поселок Старомихайловка, что на окраине Донецке. Обстрел велся с применением БМП, БТР и минометов.
В результате обстрела, по улице Шевченко было зафиксировано возгорание жилого дома, повреждение хозяйственной постройки, так же ранее было заявлено, что убит домашний скот.
На месте обстрела местные жители уточнили, что в результате обстрела погибли три коровы, дотла сгорел сарай, частично сгорел хлев и помещение, в котором проводились лесопильные работы. Также серьезно пострадал автомобиль, который в момент обстрела находился во дворе, повреждено спутниковое телевизионное оборудование, от температуры пожара полностью расплавился стальной лесопильный станок, кровля повреждена по нескольким адресам, есть неразорвавшиеся боеприпасы.
- Я неделю назад вообще в буквальном смысле слова выползла по-пластунски с огорода потому что невозможно было даже встать, на столько сильные разрывные были, пули свистели, невыносимо вообще жить, - говорит местная жительница Ирина. - Хочется передать большой привет господину Зеленскому. Он вчера, я смотрела программу, говорил, что разве так можно, люди погибают и показывают кадры, на которых они же сами убили наших людей, разбили наши дома и рассказывают, что это сделали мы, сепаратисты, сами себя поубивали.
Под огнем киевских силовиков оказался далеко не один дом, на этот раз удалось обойтись только кровью коров. Однако, в другом доме, огнем из БМП был поврежден еще один автомобиль.
- Вот деревья побитые, машина в гараже, прям туда попал снаряд и взорвался, - показывает жительница Старомихайловки Любовь Николаевна. - Слава богу, что на тот момент там сына не было! Боеприпасы летят со стороны позиций украинской армии: попало и соседям, и в наш двор прилетало раза четыре в апреле, в дом было прямое попадание!
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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе (подробности)
Последствия обстрела Старомихайловки.Андрей ТРУБЕЦКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU