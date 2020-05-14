2020-05-14T14:36:09+03:00
Политика

Фоторепортаж: последствия обстрела Старомихайловки

12 мая киевские силовики обстреляли окраину Донецка [фото, видео]
Павел ХАНАРИНАндрей ТРУБЕЦКИЙ
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ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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12 мая, около 10 часов утра, под массированным огнем украинских силовиков вновь оказался поселок Старомихайловка, что на окраине Донецке. Обстрел велся с применением БМП, БТР и минометов.

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела, по улице Шевченко было зафиксировано возгорание жилого дома, повреждение хозяйственной постройки, так же ранее было заявлено, что убит домашний скот.

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На месте обстрела местные жители уточнили, что в результате обстрела погибли три коровы, дотла сгорел сарай, частично сгорел хлев и помещение, в котором проводились лесопильные работы. Также серьезно пострадал автомобиль, который в момент обстрела находился во дворе, повреждено спутниковое телевизионное оборудование, от температуры пожара полностью расплавился стальной лесопильный станок, кровля повреждена по нескольким адресам, есть неразорвавшиеся боеприпасы.

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Я неделю назад вообще в буквальном смысле слова выползла по-пластунски с огорода потому что невозможно было даже встать, на столько сильные разрывные были, пули свистели, невыносимо вообще жить, - говорит местная жительница Ирина. - Хочется передать большой привет господину Зеленскому. Он вчера, я смотрела программу, говорил, что разве так можно, люди погибают и показывают кадры, на которых они же сами убили наших людей, разбили наши дома и рассказывают, что это сделали мы, сепаратисты, сами себя поубивали.

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под огнем киевских силовиков оказался далеко не один дом, на этот раз удалось обойтись только кровью коров. Однако, в другом доме, огнем из БМП был поврежден еще один автомобиль.

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Вот деревья побитые, машина в гараже, прям туда попал снаряд и взорвался, - показывает жительница Старомихайловки Любовь Николаевна. - Слава богу, что на тот момент там сына не было! Боеприпасы летят со стороны позиций украинской армии: попало и соседям, и в наш двор прилетало раза четыре в апреле, в дом было прямое попадание!

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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе (подробности)

Последствия обстрела Старомихайловки.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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