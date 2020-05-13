Глава ДНР Денис Пушилин частично смягчил меры режима повышенной готовности

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил действие режима повышенной готовности до 31 мая. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе.

Согласно указа №144 некоторые принятые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики были смягчены.

В частности, речь идет о самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет. Теперь самоизоляция стала не обязательной, а рекомендованной.

- Запрет не распространяется на самостоятельные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также на проведение досуга в парках культуры и отдыха, на аттракционах вне зданий, строений, сооружений и помещений в них, - говорится в тексте документа.

Напомним, что в Республике продолжает действовать масочный режим.

Тем временем, по данным министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики на 10.00 13 мая, за все время в ДНР зарегистрировано 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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