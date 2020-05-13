«Думали – простуда, оказался – рак»: 3-летняя девочка борется со страшной болезнью

Донецкий благотворительный фонд «Время добрых» открыл новый сбор на лечение ребенка. 180 тысяч рублей на первый этап борьбы с лимфобластным лейкозом – раком крови необходимо собрать для трехлетней дончанки Радомиры Баша.

- Радочке резко стало плохо после Вербного воскресения. Она проснулась вялая и бледная. Температура была невысокая, поэтому я не стала вызывать врача, тем более не было ни насморка, ни кашля. Накануне доченька долго играла на улице, и я думала, что она просто переохладилась, - рассказывает мама ребенка. - Переживать я стала, когда поняла, что температура уже не сбивается просто жаропонижающими. Наш педиатр назначил нам антибиотик. Но и он не помог. Радочке становилось все хуже. То, что с дочкой что-то не так показал анализ крови – гемоглобин упал почти до нуля. Нас в экстренном порядке перевели в отделение онкогематологии.

Начались бесконечные обследования. Мама девочки рассказывает, что, столько уколов дочке за всю жизнь не делали.

- Я видела в ее глазах только ужас. Мне хотелось одного – схватить ее в охапку и бежать куда глаза глядят, лишь бы она не страдала, - говорит мама. - Мне все казалось, что я смотрю дурной сон. Реальность оказалось слишком жестокой, из Москвы пришел ответ – острый лимфобластный лейкоз. Рак крови. У моей трехлетней доченьки рак. Страшней всего смотреть как мучается твой ребенок, а ты даже помочь не можешь.

Тем временем, волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» сообщили о завершении сбора денег на лечение смертельно больной Сони Аксеновой. У девочки диагностирован острый лимфобластный лейкоз - рак крови.

- Сбор для Сони Аксеновой закрыт! – сообщили волонтеры.

В благотворительном фонде отметили, что вся сумма была собрана в День Победы.

- Это такой добрый знак, который может обозначать только одно - Сонечка обязательно победит в своей войне за жизнь, - говорят волонтеры. - Спасибо всем, кто дарит надежду и веру нашим маленьким тяжелобольным подопечным! Только благодаря вашему милосердию, у онкобольных деток есть шанс победить Рак!

Мама Сони Татьяна Аксенова поблагодарила за помощь и поддержку.

- Благодарю всех за поддержку в этой тяжелой борьбе за жизнь нашей Сонечки, за ваши теплые слова в трудную минуту. Пусть ангелы оберегают вас и ваших деток. Всем здоровья и счастья. Спасибо! – написала Татьяна под постом в группе «Времени добрых» во ВКонтакте.

О страшном диагнозе Сони семья Аксеновых узнала перед Новым годом. Тогда все были уверены, что это не более чем аллергия на мандарины.

- Я ожидала результатов биопсии одновременно с ужасом и надеждой. Когда меня пригласили в кабинет для беседы, я уже все поняла по взгляду врача. Острый лимфобластный лейкоз - рак крови, - рассказала мама Сони.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта ЦРБ 1035272892549785

01/21 OLGA SOROKINA

Сбербанк 5469520023254188 Татьяна Черкашина

ПриватБанк 5169360004235630 Сорокина О.М.

АО «Тинькофф Банк» ИНН 7710140679, КПП 773401001, БИК 044525974, к/с 30101810145250000974, р/с 40703810000000713460

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