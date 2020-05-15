Пыталась добраться до ДНР по «серой зоне»: Женщина подорвалась на мине вблизи позиций ВСУ

15 Май 2020 2020-05-15T17:32:05+03:00

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14 мая женщина пыталась перебраться на территорию Республики в обход установленных пунктов пропуска. По неосторожности она наступила на установленную украинскими военными противопехотную мину. Боеприпас сработал, женщина чудом осталась жива. Взрывом ей оторвало ступню. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— По нашим данным, украинскими боевиками было предложено мирной жительнице провести ее за определенную плату через линию разграничения вне установленных пунктов перехода. Таким образом каратели планировали зафиксировать на видео наши действия по отношению к обнаруженной нарушительнице. Однако данным планам не удалось сбыться, — говорится в сообщении.

После произошедшего боевики ВСУ оказали помощь пострадавшей не сразу. Сначала они сделали несколько провокационных фотографий для знакомых журналистов из украинских СМИ. На рану они повязали грязную тряпку и закрыли глаза.

— Важно отметить, что пострадавшая получила ранения от взрыва противопехотной мины ПМН-2, запрещённых Оттавской конвенцией и о полном уничтожении которых лживо рапортуют политики Украины, — добавили в ведомстве.

После двух часов издевательств боевики все же вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в Центральную районную больницу Волновахи.

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ИСТОЧНИК KP.RU